¡Más implicados en el macabro crimen de Marisol Estela Alva ! Rosmery, hermana de la joven encontrada sin vida dentro de un cilindro repleto de cemento y enterrado en un descampado de Villa El Salvador , sigue revelando detalles de la desaparición de la estudiante de Enfermería que vio truncados sus sueños por una terrible muerte.

Según contó la joven, Marisol Estela Alva tenía planeado viajar a Cajamarca para encontrarse con su familia, tal y como se ve en uno de sus últimos mensajes de Facebook. Sin embargo, solo Rosmery fue a su tierra natal mientras que su hermana se quedó en Lima, para nunca más ser vista.

Durante los días en los que estuvo desaparecida, Marisol Estela Alva le envió varios mensajes a su hermana e incluso llamó a su mamá. Sin embargo, la familia de la víctima cree que fue Luis Estebes Rodríguez , el principal sospechoso del crimen, quien se hizo pasar como la joven para despistar a su familia.

Rosmery contó que recibió un audio supuestamente de Marisol Estela Alva en el que la joven le comunicaba que se iría a vivir a Huánuco con su ex enamorado de hace 9 años, identificado como Wilmer Vargas.

"Quería que sepas que ahorita voy a vivir con Wilmer en Huánuco y voy a viajar y voy a ser feliz con él porque Luis mucho me molesta y tú sabes que no me gusta eso" , dice el audio que recibió la hermana de Marisol Estela Alva.

Tras la difusión del contenido del mensaje, ATV Noticias se comunicó con Wilmer Vargas, quien se deslindó de toda responsabilidad por la desaparición y muerte de Marisol Estela Alva.

"Ella era mi ex enamorada desde el 2008, nos volvimos a encontrar después de casi nueve años. Salimos tres veces, eso es todo. Yo me encontré con ella después de tiempo y dijimos para salir a pasear de nuevo. Nos vimos en la vía pública, no fuimos a ninguna parte, no fuimos a ningún hotel" , dijo Wilmer Vargas sobre la comunicación que mantuvo con Marisol Estela Alva, según contó, hace un mes y medio.

"Coordinamos en su momento, hace más de tres semanas, en que viniese (a Huánuco) para ir a pasear pero nunca se dio, nunca vino (...) Yo lo siento por su familia, me pongo en el lugar de ellos", agregó Wilmer Vargas.

Finalmente, comentó que se sintió sorprendido cuando el jueves pasado la hermana de Marisol Estela Alva se comunicó con él para preguntarle por el paradero de la joven, luego de escuchar el audio donde decía que se iría a vivir con él.

"Su hermana me preguntó el jueves cuando estaba haciendo compras y le dije que me pareció raro que me preguntase a mí. Yo no sabía que tenía pareja para empezar", dijo Wilmer Vargas. "A lo mejor le exigieron que diga eso (que se iría a vivir con él), bueno, yo no tengo ninguna relación con ella", finalizó.