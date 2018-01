A tres meses y dos días de la desaparición y crimen de Vilma Evangelista Cruz Pinedo (26), ‘Princesita de Marañón’, su enamorado fue arrestado ayer y confesó haberla estrangulado para luego arrojar su cuerpo dentro de una maleta en un arenal de la Variante de Pasamayo, en el kilómetro 65.3 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Aucallama, provincia de Huaral.



Minutos después del mediodía, Franklin Edinzon Cotrina Tirado (28), ‘Cajacho’, fue capturado cuando se desplazaba por la vía auxiliar de la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Caquetá, en el Rímac.



Pese a que había abandonado el cuarto que alquilaba al saber que era buscado, detectives de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri lo ubicaron después que un juez de turno ordenó su detención por 72 horas, por el homicidio de su pareja sentimental.



CERCADO

En un principio, negó ante los detectives conocer el paradero de la joven y aseguró que la dejó en la plaza Bolognesi tras recoger unas fotografías, la noche del 11 de octubre del 2017.



Pero los detectives lo cercaron con evidencias, como sus comunicaciones con la joven para encontrarse, a través de redes sociales, el reporte telefónico y las pericias.



Además, fue contundente la manifestación de Yulisa Príncipe Jara, dueña del estudio fotográfico en el que ‘Princesita de Marañón’ se hizo fotos, quien dijo que ambos recogieron las fotografías y se fueron en taxi.



‘Cajacho’ también aseguró que el día que desapareció la cantante, él estaba en casa de su amigo Álvaro Medina, pero este negó que haya pernoctado en su vivienda.

Pasamayo: cadáver en maleta sería de cantante folklórica desaparecida en octubre de 2017

CONTRADICCIONES

El asesino cayó en contradicciones y confesó. Dijo que no soportó que, el 11 de octubre del 2017, tras recoger las fotos del estudio fotográfico en Magdalena, a la joven la llamen a sus dos celulares.



“Recibió varias llamadas, pero no contestó y solo escribía por WhatsApp. Me enfurecí porque algo me decía que me era infiel. También descubrí que Vilma tenía cuatro cuentas de Facebook y la citaban muchos hombres”, manifestó.



Luego, fue narrando paso a paso cómo le quitó la vida, la colocó en una maleta y arrojó el cuerpo en la Variante de Pasamayo.



La policía sospecha que ‘Cajacho’ trata de hacer creer que el crimen fue por emoción violenta, cuando en realidad la joven lo rechazaba. Solo él decía que era su novio.

Agilizan investigación para identificar cadáver hallado en la variante de Pasamayo

ENAMORABA A PRIMA DE LA VÍCTIMA

Franklin Cotrina Tirado, antes de ser enamorado de Vilma Cruz Pinedo, cortejó a su prima, a quien hizo varios regalos e invitó a viajar a Cajamarca para asistir a una fiesta patronal.



“Iniciamos una amistad y salimos a diferentes lugares... siempre me hacía regalos, collares y pulseras, y me enviaba mensajes e imágenes de amor como si yo fuera su enamorada”, dijo la joven Nitza Herrera Manuel (19) a los agentes.



Precisó que Franklin Cotrina dejó de enviarle estos mensajes después de que conoció a su prima Vilma Cruz Pinedo. Días posteriores, el sujeto indicó que se había convertido en enamorado de ‘Princesita de Marañón’.

CASA DE UN FAMILIAR

En la casa de un familiar, Franklin Cotrina Tirado, ‘Cajacho’, le habría quitado la vida a su enamorada Vilma Cruz.



A este lugar ‘Cajacho’ la llevó con engaños. Por ello, los detectives de Homicidios solicitarán que se realicen las pruebas criminalísticas en esta vivienda, a fin de corroborar sus sospechas.



“ Vilma Cruz Pinedo aceptó acudir a este cuarto, pues conocía al pariente de su enamorado”, dijo una fuente.