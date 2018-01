Vilma Cruz Pinedo: Policía y presunto asesino reconstruyen crimen de cantante [VIDEO y FOTOS]

Los agentes de la Policía Nacional vienen realizando, de la mano con el sospechoso Franklin Edinson Cotrina, la reconstrucción del crimen de la cantante folclórica Vilma Cruz Pinedo. El cuerpo de la mujer, como muchos ya saben, fue encontrado en una maleta en la Variante de Pasamayo.



Desde tempranas horas, los detectives que están a cargo del caso fueron con Cotrina a la comprobación de sus datos personales a diversas entidades. Ya por la tarde, todos ellos acudieron a una casa fotográfica en Magdalena del Mar, lugar al que habría ido con Vilma Cruz Pinedo para recoger algunas fotos antes de victimarla.



El sujeto no realizó declaraciones sobre el tema durante la reconstrucción. Familiares y amigos de Vilma Cruz Pinedo, quien fue reportada como desaparecida desde octubre pasado, estuvieron cerca del lugar exigiendo justicia para la joven artista.



Franklin Edinson Cotrina sostuvo, en sus primeras palabras ante la Policía, que él había asesinado a Vilma Cruz Pinedodebido a los celos que sentía . Cabe mencionar que los investigadores no están del todo de acuerdo con esta versión.



Sucede que la supuesta relación que tuvieron Franklin Edinson Cotrina y Vilma Cruz Pinedo se manejó de una forma estrictamente privada, no habiendo un control excesivo por parte de él. Familiares de la cantante indicaron que solo lo vieron en un evento hace unos meses, tiempo en que fue presentado como un amigo.



Pasamayo: cadáver en maleta sería de cantante folklórica desaparecida en octubre de 2017