El 41° Juzgado Penal de Lima dictó nueve meses de prisión preventiva contra Franklin Edinzon Cotrina Tirado, principal sospechoso del crimen de Vilma Evangelista Cruz Pinedo, cuyo cuerpo sin vida fue hallado dentro de una maleta en la Variante del Pasamayo.



Este pedido fue formulado por la fiscal Raquel Cárdenas Manrique de la 46° Fiscalía Provincial Penal de Lima que presentó la medida de prisión preventiva al formalizar la denuncia penal por presunto delito de feminicidio en agravio de la ‘Princesita de Marañón’.



En la audiencia que se llevó a cabo esta tarde en el citado tribunal, Cotrina Tirado -que fue capturado el pasado fin de semana- se acogió a la terminación anticipada. Se desconoce hasta el momento el penal al que será trasladado en las próximas horas.



Las escalofriantes confesiones del "asesino de la maleta"

Como parte de la denuncia, la representante del Ministerio Público solicitó también comparecencia restringida contra el taxista Roberto William Quispe Zárate, quien trasladó a Cotrina Tirado con los restos de la cantante folclórica hacia esta zona de Pasamayo.



Sin embargo, Quispe Zárate dijo que no es cómplice del homicida, pues aseguró que no sospechó que este llevaba un cuerpo en el interior de la maleta y que solo hubo entre ambos un vínculo pasajero-conductor. Reconoció que le hizo varios servicios de taxi anteriormente.



Las investigaciones preliminares, efectuadas por la fiscal Cárdenas Manrique en forma conjunta con efectivos policiales del Equipo No. 3 de la División de Homicidios de la Dirincri, culminaron esta madrugada.

