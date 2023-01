Renato Martín Huamán Almeri es el delincuente que fue capturado luego que el último 19 de diciembre ingresara a una vivienda en San Martín de Porres para robar y terminara abusando sexualmente de una niña de 10 años. El sujeto ha reconocido su delito bajo una indignante confesión.

“ Sí la he violado, he estado ebrio, pero no sé, estaba ebrio y borracho ”, fueron sus primeras declaraciones del sujeto alias ‘Bombita’. Al ser capturado por la Policía Nacional gracias al apoyo de la población que lo encontró en las calles, intentó justificarse.

“Me llevé una laptop y dos así pantallitas, pero todo me lo quitaron cuando salí. Salí, llegué al parque, estuve tomando un rato más y de ahí perdí la noción”, agregó.

El delincuente ha sido blanco del repudio debido a que en la sede de la Dirincri volvió a confirmar que sí abuso de la menor. Según dijo, pensó que era “una señorita”.

“Me llevé una laptop y dos así pantallitas, pero todo me lo quitaron cuando salí. Salí, llegué al parque, estuve tomando un rato más y de ahí perdí la noción. Ingresé a su habitación, la toqué y yo pensé que era una señorita ”, puntualizó.

San Martín de Porres: Hombre confiesa que ultrajó a menor

SUJETO ESTARÁ DETENIDO POR 72 HORAS

La Fiscalía tiene que sustentar su pedido ante el Poder Judicial para que se decida ordenar una prisión preventiva contra el sujeto que abusó de una menor. Cabe precisar que el delincuente, quien tiene una orden de detención preliminar de 72 horas por el 18 Juzgado de Investigación Preparatoria de Violencia contra la Mujer, tiene antecedentes por hurto, robo agravado, entre otros.

“En estos tres días, la Fiscalía tiene que estar en una acusación fiscal sólida porque este hombre, si se le puede decir ser humano, lo que le espera es cadena perpetua”, dijo la abogada Rosario Sasieta.