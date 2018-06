Continúan las diligencias en torno al caso de violación sexual de una joven terramoza a bordo de un bus de la empresa de transportes Palomino. Los acusados, el chofer Daniel Pérez Fierro (40) y su copiloto Marcelino Vicente Palacios Barja (44) , se encuentran detenidos en Nazca y fueron sometidos a diversas pruebas para conocer sus "perfiles psicológicos y psicosexuales".



En declaraciones al diario El Comercio , el fiscal José Meléndez Curasi , titular de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nazca , señaló que como la detención preliminar dictada contra Pérez Gierro y Palacios Barja es solo de 72 horas, también se interrogará al administrador de la sede de la ciudad iqueña de la empresa en la que laboran.

“Vamos a tomar su declaración porque ya no nos alcanza el tiempo para hacerlo con el gerente de la empresa en Lima, esa declaración la reprogramaremos para después de las 72 horas”, dijo el magistrado, al tiempo que precisó que está pendiente la declaración de Marcelino Vicente Palacios Barja debido a que su abogado no ha viajado aún a Nazca procedente de Lima.



“Nosotros hemos citado al abogado, él se comprometió en venir hoy pero no ha cumplido. Íbamos a poner un abogado público para que declare, pero para garantizar su derecho de defensa vamos a esperar a su abogado hasta la noche”, aseguró el fiscal Meléndez Curasi al diario El Comercio .

Sobre un posible cambio de versión en la declaración de los acusados, el titular de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nazca explicó que aún se mantiene la primera donde aseguran que tuvieron relaciones sexuales consentidas con la terramoza. Además, precisó que el defensor público ya les ha referido los beneficios que tendrían con una confesión sincera.



Antes de cumplirse el plazo (este sábado 23 de junio a las 3 pm), la fiscalía podría solicitar 9 meses de prisión preventiva contra ambos acusados debido a que los exámenes periciales practicados a la víctima demuestran que le habían suministrado un fármaco de efecto sedante. Si se declara fundado el pedido, serían recluidos en el penal de Cachiche, en Ica .

