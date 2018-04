El amor es el sentimiento más hermoso que existe. El que ama no obliga, no condiciona, no oprime y mucho menos daña. Cuando esto sucede es porque se está confundiendo el amor con la obsesión.



Para la médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, Vanessa Herrera, la obsesión es la consecuencia de una pasión desbocada y desmedida. Por lo tanto, no puede ser controlada.

“Muchas personas confunden el amor con la obsesión y son cosas muy diferentes. Uno de ellos daña y el otro protege, incluso sobre su propio bienestar”, dijo a Trome. Agregó que las personas que se obsesionan con tener el amor de alguien casi siempre presentan algún cuadro patológico, el cual debe ser identificado a tiempo para evitar tragedias.



¿QUÉ HACER?

“Existen los narcisistas, aquellos que no pueden aceptar un ‘no’ por respuesta. También están los que antes de ver a la persona que dicen amar con alguien más, pueden hasta causarle la muerte”, señaló.

Pidió estar atentos a los signos de alerta que puedan dar enamorados, exparejas, compañeros de trabajo y amigos en general.



¿Qué hacer ante una persona obsesiva? “No tengan miedo y denuncien. Dejen la vergüenza de lado y recurran a las autoridades”, aconsejó.

SIGNOS DE ALERTA

* Empieza invadiendo tu espacio, queriendo saber más de ti, pese a tu negativa a ‘algo más’. Es insistente.

* El obsesivo se siente excesivamente preocupado o innecesariamente responsable de otros.

* Casi siempre se muestra muy preocupado por el orden, la disposición y/o la simetría de los objetos.

* Puede mostrarse muy amable, pero cuando recibe una negativa tajante, se descontrola.

* Es antisocial. Prefiere la soledad para concentrarse en planes.

