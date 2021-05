¡Está de vuelta! Al ritmo de la pegajosa canción ‘No sé’, de la agrupación Explosión de Iquitos, la ‘Paltita emocionada’ celebró su aniversario en el Gran Mercado Mayorista de Santa Anita.

“Es el cumpleaños por el primer añito desde que se hizo conocida. Fue simbólico, pero bonito”, dijo a Trome Rubí Guerra Huisa (18), quien da vida al divertido personaje.

Ella se hizo popular hace un año por un video viral en el que se ve bailando desbordante de alegría y gritando “¡llévenme a su casa, háganme en ensalada, cómprenme, llévenme uuu…!”.

Para celebrar, la carismática joven llegó disfrazada al puesto de frutas de su cuñado, a quien ayudó a ‘jalar’ varios clientes. “Hice una transmisión en vivo en mi Facebook de la celebración y ya que está bien de moda el ‘No sé’ lo bailé. Ahora que también he lanzado mi TikTok, subiré el video”, comentó.

“Algunos pensaban que ya me había ido, pero no, sigo aquí y me siento recargada de felicidad”, agregó la ‘Paltita’.

Como buena peruana ‘chamba’, Rubí lanzó su fanpage ‘Paltitas’, donde vende polos, poleras y faldas de estilo coreano.

“Varias de mis prensas son unisex, así que todos los que estén interesados pueden ingresar y hacer su pedido para entregárselo por delivery”, manifestó.

SUEÑA SER ACTRIZ

La ‘Paltita’ contó que espera que pronto pase la pandemia para poder llevar sus clases de actuación presencial en la empresa teatral ‘Los Productores’, del conocido actor peruano Bruno Ascenzo, y con ‘Del Barrio Producciones’.

“Con esto de la ‘Paltita’ me ha nacido querer dedicarme a la actuación”, expresó.

NO RECUPERÓ SU AUTO

En julio del año pasado, la joven sufrió el robo de su auto el cual tenía un gran valor sentimental y que le permitía trasladarse de manera segura durante la pandemia.

“A pesar de la denuncie que hice ante la Policía. No logramos recuperarlo, eso me puso un poco triste, pero ya está hecho. La delincuencia no perdona y soy una peruana más víctima de ella”, señaló.

Padre de la ‘paltita emocionada’ denuncia que le robaron su auto Volkswagen en la puerta de su casa: “Con ese carrito la trasladábamos a mi hija”

Como se recuerda el hecho la madrugada del martes 14 de julio en la puerta de su vivienda en la urbanización Albino Herrera, a la altura del cruce de las avenidas Dominicos con Tomás Valle, en el Callao.

Tal como se pudo ver en las imágenes de la cámara de seguridad de la zona, los delincuentes se llevaron el vehículo casi arrastrándolo, para así no levantar sospechas entre los habitantes del inmueble.

Para ver sus videos de la Rubí puede ingresar a su Facebook ‘La Paltita Emocionada - Oficial’ y su TikTok ‘rubi_guerrah’.