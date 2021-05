La rompe en TikTok. Recargado y más motivado que nunca se encuentra el cómico Alan Castillo Vásquez, quien da vida al famoso ‘Robotín’, tras sus problemas de paternidad. Con las pilas bien puestas ahora se ríe de los problemas y no se deja vencer por la crisis.

En las últimas semanas, este querido personaje empezó a subir más seguido divertidos videos a la popular red social TikTok, y ya va camino al millón de seguidores

“Antes tenía la cabeza muy estresada en los problemas personales, pero ya superé todo eso y ahora necesito pensar más en mi personaje, creando e innovando”, dijo a Trome.

Por la pandemia, ‘Robotín’ dejó las calles del Centro de Lima, donde se ganaba la vida ofreciendo su show de ‘estatua humana’ a los transeúntes, quienes, a cambio de que les saque unas sonrisas, le daban un propina.

“TikTok me permite seguir teniendo contacto con el público, para que la gente no se olvidé de mi show. Y ya que estoy cerca del millón de seguidores no voy a parar hasta ser el rey de esta red social”, indicó.

En sus clips se leve bailando, ejercitándose y hasta haciéndose pedicure. También se luce con su inseparable amiga ‘Robotina’, personaje al que da vida una guapa venezolana.

“Siempre trato de subir videos de comedia, para arrancar sonrisas a la gente con mi parodia y mis ocurrencias”, agregó.

‘Robotín’ sabe que el ritmo de moda es la cumbia del ‘No Sé’, de la agrupación peruana Explosión de Iquitos, por lo que prometió que subirá un video bailándolo.

“Como vine a Trujillo por el Día de la Madre no he tenido mucho tiempo, pero en los próximos días se viene el ‘No sé’ versión robotizado. Se van a matar de la risa”, aseguró.

SE FUE A MÉXICO

Semanas atrás ‘Robotín’ viajó a México, a donde llegó a pedido de un candidato a un municipio para animar sus eventos de campaña.

“Me salió esa chambita gracias a un amigo. Querían que me quede mes y medio, pero no podía y solo estuve dos semanas. Comí tacos, burrito y enchiladas, mano”, manifestó entre risas.

Disfrutó sus días en tierras mexicanas para conocer lugares turísticos. (Foto: Facebook 'Robotín')

‘REY DE LOS HUEVOS’

Alan también contó que sigue trabajando para el esposo de Karla Tarazona, Rafael Fernández, más conocido como el ‘Rey de los huevos’ por su prospero de negocio comercializando ese producto.

“También estoy haciendo mi show virtual por Zoom, pero lo bueno es que aún tengo mi trabajito con Rafael Fernández. Es un contratito de un año y me ayuda a seguir saliendo adelante en esta crisis”, expresó.