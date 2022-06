El director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud, César Munayco, informó el último jueves que hasta el momento no se ha detectado casos sospechosos de viruela del mono en nuestro país.

Por lo tanto, descartó que el caso reportado por el director del Hospital Santa Rosa de Piura, a inicios de semana, de un hombre de 70 años internado en UCI con pronóstico reservado, se haya tratado de un paciente sospechoso de tener viruela del mono, pues “no cumplía con esa condición”.

“Ese caso (el de Piura) ni siquiera cumple con la definición de sospechoso, entonces no debieron informar, me parece que fue el hospital el que informó. Ya después la Diresa (Dirección Regional de Salud) fue a aclarar que no cumplía (como sospechoso)”, señaló Munayco.

Se trataba de un paciente de 70 años que llegó procedente de Machala (Ecuador) y fue aislado en UCI tras presentar un cuadro de anemia severa y ampollas en pies y manos.

Munayco comentó que posiblemene se trate de un paciente con un problema hematológico (enfermedad de la sangre), como Púrpura o una Leucemia.

El caso piurano reportado no cumplía los requisitos para ser considerado sospechoso. (Foto archivo GEC)

Casos descartados en Lima

Munayco informó que también fueron descartados en Lima al menos cinco casos de pacientes reportados como sospechosos de viruela del mono. Lo que se determinó, según dijo, es que estas personas presentaban otras enfermedades eruptivas como varicela, y enfermedad de mano, pie y boca.

“A raiz de la alerta epidemiológica todo el sistema de salud esta sensible, toda infección eruptiva la reportan y se hace la investigación. Son casos que tienen una explicación de fondo y ni siquiera cumplen como sospechosos”, comentó.

¿Cómo reconocer un paciente sospechoso?

El vocero del Minsa mencionó los siguientes síntomas:

- Que la persona, de cualquier edad, presente principalmente una exantema o erupción cutánea aguda inexplicable.

- Cefalea intensa (dolor de cabeza).

- Fiebre.

- Linfadenopatía (inflamación de los ganglios linfáticos).

- Dolor lumbar, mialgias (dolores musculares).

- Astenia intensa (falta de energía).

La exantema o erupción cutánea aguda inexplicable es el principal indicativo para que un caso pueda ser sospechoso de viruela del mono. (Foto: Berkay Ataseven / Shutterstock)

¿Se puede diagnosticar viruela del mono en Perú?

Munayco explicó el protocolo establecido sobre qué hacer para diagnosticar este virus en el país:

- En primer lugar se evalúa el caso para determinar si es sospechoso.

- En caso sea sospechoso, por haber tenido un vínculo estrecho con alguna persona infectada, 21 días antes del inicio de síntomas, ya sea por contacto físico o sexual, el caso se convierte en probable.

- Si es un caso probable se tienen que tomar las muestras respectivas.

¿Dónde se analizan las pruebas? El vocero explicó que al tratarse de un tema emergente los países recién están desarrollando los medios para su diagnóstico.

“Quienes tienen estos primer (o cebadores) son del CDC de Atlanta (oficinas centrales en EE.UU.), que siempre nos provee. Por ahora si es que hay algún caso en estos días, se va a enviar (las muestras) a Estados Unidos, pero ya el INS (Instituto Nacional de Salud) debe recibir estos primer la siguiente semana como máximo para poder hacer el diagnóstico aquí”, manifestó.

También enfatizó en que no se puede enviar la muestra de un paciente que no cumple con la definición de caso. “Es un caso oneroso porque hay que seguir ciertos protocolos para enviar las muestras”, dijo, y por ello subrayó que es importante hacer una buena investigación por parte de los epidemiólogos.

Por ahora, si se presenta un caso probable de virus del mono, sus muestras serán enviadas para su análisis a la matriz de los CDC en Atlanta, Estados Unidos. (Foto archivo: AP)

Qué es la viruela del mono y cómo se contagia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la viruela del mono o símica es una enfermedad rara que se da principalmente en las zonas remotas de África central y occidental, cerca de las selvas tropicales. Sin embargo, ya se ha confirmado en varios países de Europa, en América, y Latinoamérica.

Los casos confirmados en países no endémicos se elevan actualmente a 643, cinco veces más que los reportados hace una semana, indicó el último jueves la OMS. Reino Unido es el país con más contagios reportados (190) seguido de España (142). En Argentina se han confirmado 2 y en México 1.

Se transmite a las personas por diversos animales salvajes, como roedores y primates, pero tiene una propagación secundaria limitada a través de la transmisión de persona a persona, señala la OMS.

Para leer toda la información que brinda la OMS sobre la viruela del mono INGRESA AQUÍ.

¿Cómo prevenir el contagio?

El CDC del Minsa da las siguientes recomendaciones:

- Evita el contacto físico directo, incluido el sexual, con personas que tengan erupciones o lesiones que pudieran corresponder a esta enfermedad.

- Lávate las manos constantemente por más de 20 segundos.

- Usa dos mascarillas, una quirúrgica y encima una de tela o una KN95.

¿Cuál es el tratamiento para este virus?

En su Alerta Epidemiológica de Viruela Símica en países no endémicos del 20 de mayo último, la OMS señala que “no hay tratamientos específicos contra la infección por el virus de la viruela símica”. Y afirma que sus síntomas suelen resolver espontáneamente.

“Es importante cuidar la erupción dejando que se seque o cubriendo con un apósito húmedo para proteger la zona si es necesario. Debe evitarse tocar cualquier llaga en la boca o los ojos”, explica.

Sobre el manejo de estos pacientes César Munayco del CDC del Minsa dijo que es sintomático y se han utilizado algunos antivirales, pero la mayor parte de casos se resuelve entre dos y cuatro semanas. “Entonces no requiere un tratamiento específico”, dijo.

Munayco recordó también que serán dos hospitales, el de Emergencias de Ate y el de Villa El Salvador, y otros en regiones, donde se podrá aislar a pacientes contagiados, en caso no tengan un ambiente para hacerlo en su propia casa.

¿Me puedo vacunar contra la viruela del mono?

Respecto a la vacuna, la OMS indica que se ha demostrado que “la vacunación contra la viruela ayuda a prevenir o atenuar la enfermedad por la viruela símica, con una eficacia del 85%”.

Por lo tanto, subraya que las personas vacunadas contra la viruela en el pasado, han demostrado tener protección contra la viruela símica.

Sin embargo, pide tener en cuenta que la vacunación contra la viruela finalizó en 1980, después de que esta enfermedad fuera declarada erradicada.

Por lo tanto, “las vacunas contra la viruela ya no están disponibles en el mercado”. La OMS indica que existe una vacuna que se desarrolló para la viruela símica (MVA-BN), también conocida como Imvamune, Imvanex o Jynneos, que ha sido aprobada en 2019, la cual “aún no está ampliamente disponible”.

Finalmente, la OMS señala que está coordinando con el fabricante para mejorar el acceso de los países a esta vacuna.

“Debido a que la infección por la viruela símica es inusual, no se recomienda la vacunación universal”, concluye el organismo.

La OMS indica que existe una vacuna que se desarrolló para la viruela símica (MVA-BN), también conocida como Imvamune, Imvanex o Jynneos, que ha sido aprobada en 2019. (Foto referencial: Reuters)

VIDEO RECOMENDADO

Argentina registra su primer caso de viruela del mono y registra otro sospechoso