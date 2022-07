La viruela del mono avanza y la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha calificado a esta rara enfermedad zoonótica viral como una emergencia de salud pública global. Hay más de 16 mil casos y la mayoría se ha dado en personas del mismo sexo, por lo que salta la interrogante si se trata de una enfermedad de transmisión sexual.

La enfermedad afecta, sobre todo, a Europa, donde hay más de 12 mil, pero también afecta a países de América como Estados Unidos. En Latinoamérica también avanza. Brasil ya raza los mil casos. En segundo país más facetado es Perú, donde el 26 de junio de detectó el primer caso y, ahora, en un mes después suman 224, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), de momento, no ve necesaria la vacunación masiva contra la viruela del mono, pero sí la vacuna post exposición. Además, ha dado una serie de recomendaciones para evitar la propagación de la enfermedad, entre ellas las vinculadas con la actividad sexual.

¿LA VIRUELA DEL MONO SE CONTAGIA POR VÍA SEXUAL?

Si bien a cualquier persona le puede dar la viruela del mono, se ha detectado más casos en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, pero se teme crear un estigma, de acuerdo con un artículo de la Deutsche Welle.

Una investigación publicada en el New England Journal of Medicine revela que el 98% de los casos de la viruela del mono fueron detectados en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Sin embargo, los expertos aún no saben exactamente cómo se transmite la viruela del mono.

El estudio, que analiza 520 casos en 16 países, entre abril y junio de 2022, indica que en el 95 % de ellos el virus se transmitió por “actividad sexual”. Sin embargo, “no hay evidencia clara de transmisión a través de semen o fluidos vaginales” y solo se ha demostrado que se produce a través de grandes gotitas respiratorias o el contacto cercano o directo con lesiones cutáneas.

De momento, lo que sí está claro es que el virus se propaga por un muy estrecho contacto entre dos personas, incluyendo besos. “Es casi seguro que la viruela del mono se transmite por vía sexual”, dijo Paul Hunter, profesor de protección de la salud en la Escuela de Medicina de Norwich. Advierte, sin embargo, que aunque en la mayoría de enfermedades de transmisión sexual, una forma de prevenir el mal es el uso del preservativo, en el caso de la viruela del mono, el solo hecho de estar abrazado desnudo es un riesgo.

Luka Cicin-Sain, inmunólogo del Centro Helmholtz de Investigación de Infecciones, de Alemania, coincidió en que clasificar a la viruela del mono como una enfermedad de transmisión sexual y centrarse en el uso de condones como forma de contenerla puede ser contraproducente.

LIMITAR LAS PAREJAS SEXUALES

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los hombres que tienen relaciones sexuales “considerar limitar las parejas sexuales y las interacciones”. “Puede ser un mensaje duro, pero ser precavido puede salvaguardarte a ti y a tu comunidad”, añade el director de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge.

¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS?

A las personas que actualmente están en mayor riesgo, es decir los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y especialmente aquellos con múltiples parejas sexuales, la OMS les recomendó:

Infórmense: saber cómo se propaga la enfermedad y cómo protegerse.

Considera la posibilidad de limitar sus parejas e interacciones sexuales en este momento.

Aunque la vacunación puede estar disponible para algunas personas con mayor riesgo de exposición, no es una bala de plata, y aun así te pedimos que tome medidas para disminuir ese riesgo por el momento.

Si tienes o crees que tienes viruela del mono, es infeccioso, así que haga todo lo posible para evitar la propagación de la enfermedad. Aíslate si puedes, no mantengas relaciones sexuales mientras te recuperas y no asistas a fiestas o reuniones multitudinarias en las que haya contacto estrecho.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA VIRUELA DEL MONO?

Los síntomas de la viruela del simio en lo seres humanos son similares a los de la viruela, pero un poco más leves. Duran de 14 a 21 días. Estos son:

Fiebre. (Es el primer síntoma y dura de uno a tres días)

Dolor de cabeza.

Erupción: comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo. Las lesiones pueden causar mucha picazón o dolor.

Dolores musculares.

Dolor de espalda.

Escalofríos.

Agotamiento.

Ganglios linfáticos inflamados. (linfadenopatía).

¿CÓMO SE TRANSMITE LA VIRUELA DEL SIMIO?

La viruela de los monos es capaz de infectar ardillas, ratas, ratones, conejos, monos, perritos de las praderas y humanos. Se puede contagiar o transmitir de la siguiente manera: