A la fecha, el Perú supera los 891 casos de la viruela del mono y es el tercer país a nivel mundial con mayor cantidad de personas infectadas con esta enfermedad. Tan solo el pasado 25 de julio, el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que nos encontrábamos en “transmisión comunitaria”. Ahora, el médico epidemiólogo, Antonio Quispe, asegura que esta situación se encuentra “fuera de control”.





“Contrario a lo que comunica el Ministerio de Salud (Minsa), que en sus comunicados, básicamente dice que el brote está controlado, la situación está fuera de control ”, posteó en su cuenta de Twitter, donde explicó que esta situación se debe a tres razones principalmente, estas son debido a que la población de riesgo de contraer esta enfermedad que son los gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres son minorías olvidadas.

El segundo motivo es porque “la estigmatización obliga muchos enfermos a ocultarse y porque es irrealista pedirles a los pacientes que viven del día a día que se aíslen por 21 días”.

“Problemática 1: los GBHSH y PVV son minorías olvidadas para el estado Peruano”



Perú y el aumento de casos de la viruela del mono

En diálogo a este medio, Antonio Quispe indicó que Perú actualmente es el tercer país con la incidencia más alta de la viruela del mono en el mundo y “estamos a punto de pasar a Estados Unidos y convertirnos en el segundo país con la incidencia per cápita más”.

Explicó que si bien el Minsa sigue confirmando casos, aún hay muchos que no están siendo contabilizados ya que existen muchas barreras para que las personas puedan acceder al diagnóstico. “Por ejemplo, los seguros privados no cubren diagnóstico de la viruela del mono. Y cuando un paciente tiene síntomas de la viruela del mono y va al Minsa a confirmarlo no hay disponibilidad de pruebas y muchos de estos casos no se confirman. Entonces tenemos un problema muy serio de sub reporte y esto es más evidente porque el Perú”.

Asimismo, aseguró que en Latinoamérica Perú ya “es de lejos el país que tiene la mayor cantidad de casos de viruela del mono per cápita superando a Brasil largamente”. “Esto es un problema muy serio. (...) Actualmente ya hemos superado la barrera de los 25 casos por cada millón de habitantes mientras que Brasil está en 14. Vamos a dentro de poco doblar la cantidad de casos per cápita que reporta hasta Brasil”.

"#ViruelaDelMono: El Perú rumbo a convertirse en el segundo país con la mayor incidencia de casos por millón de habitantes del mundo!"



Respecto a la transmisión comunitaria y los casos en aumento, el médico epidemiólogo indicó que esta situación se debe a tres razones. “La primera es que hay muchas barreras para acceder al diagnóstico en el Perú lo cual incrementa el tema del sub reporte. Lo segundo es que tenemos un tema muy serio de estigmatización tanto es así de que las propias personas que tienen síntomas de la viruela del mono tienen miedo de perder el trabajo, de entrar a un aislamiento que no les permita salir a buscar el pan del día a día”.

“Tercero, y quizás lo más importante, es que Perú por mucho tiempo postergó su decisión de comprar las vacunas y no solo eso, sino que la estrategia que estamos utilizando está completamente equivocada. Si uno lee las publicidades del Minsa en ninguna parte mencionan que los dos principales grupos de riesgo son los gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres y las personas que viven con el VIH y recomiendan medidas de uso masivo como el lavado de manos, distanciamiento, usar mascarilla, que no vienen al caso porque la viruela del mono esta hiper concentrada en estos grupos de riesgo”, añadió.

En esa línea, advirtió que si la estrategia no cambia “eventualmente no se va a poder controlar la transmisión y sin vacunas lo único que vamos a estar haciendo es contar casos indefinidamente”.

Viruela del mono podría ser endémica en Perú

Por último, Quispe aseveró que “se están dando todas las condiciones en el terreno para que el Perú sea el primer país no africano en convertirse en endémico para la viruela del mono”. “Esto es terrible por tres razones, uno porque ya se reportaron los primeros casos de zoonosis inversas, que es cuando el virus se transmite de un humano a un animal. En el Perú no estamos buscando y probablemente si buscamos lo vamos a encontrar. ¿Cuál es el problema de eso?, es que si el virus encuentra un huésped en una mascota o en un animal salvaje lo único que va a favorecer es que tengamos viruela del mono para siempre y eso tendríamos que estar preocupándonos en evitar en estos momentos”.

MINSA: la transmisión comunitaria NO está fuera de control

Según César Munayco, director de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (CDC Minsa), la transmisión comunitaria por viruela del mono no está fuera de control en el Perú. Por el contrario, el alto número de casos diarios se viene dando porque las autoridades sanitarias actualmente están buscando y detectando contagios incluso desde 3 meses atrás.

“No en realidad, porque estamos en escenario 2, significa que hay un solo grupo que está siendo afectado (comunidad LGTB o en este caso los HSH). En todo el mundo los afectados principalmente son esta comunidad pero no son todos porque en distintos lugares hay diferentes patrones de comportamiento sexual, eso es lo que está moviendo la epidemia (...) son varios factores y ahora es bueno identificar casos porque cuando lo haces cortas la cadena de transmisión, que no es como cuando identificas tres o cuatro y no sabes si en realidad esos son todos los casos o no”, señaló el especialista a este Diario.

Munayco agregó se están haciendo “búsquedas de 3 meses atrás con lesiones compatibles a la enfermedad de la viruela del mono”. En ese sentido, la clave para cortar la cadena de transmisión es identificar rápidamente a las personas infectadas.

“Lo importante es que se evite el contacto cercano con otra personas o evite el contacto sexual. Sobretodo también hacer el estudio de contacto para identificar los contactos y que esta persona no siga contagiando”, precisó.

Respecto al alto número de contagios de viruela del mono en Lima, Munayco explicó que esto descendería en los próximos meses. “Ahorita en Lima es más probable, porque hemos tenido un número importante de casos, lo que esperamos como este grupo de alto riesgo no es muy grande, lo más probable es que en un par de meses ya estemos disminuyendo (los casos) pero acuérdense que Perú es grande y hay zonas donde hay un riesgo alto”, acotó.

“Nosotros desde que se detectó el primer caso en Inglaterra, estamos trabajando capacitando a los epidemiólogos y personal de salud. El sistema de vigilancia nos reporta todas las lesiones así sean o no sean (por viruela del mono), a diferencia de otros países que todavía no hacen una búsqueda como nosotros”, finalizó.

🔴El Ministerio de Salud informa que 374 personas han sido dadas de alta por #ViruelaDelMono y se han detectado 24 casos nuevos y todos vienen recibiendo asistencia médica. Se viene realizando seguimiento a sus contactos.

