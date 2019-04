¿Cómo vives la Semana Santa? Fe, reflexión, viaje, relax… | FOTOS y VIDEOS

La Semana Santa es una de las principales festividades religiosas, que involucra a millones de personas y familias en el mundo. No se trata de simples feriados ni rigen solo para los católicos. “En el Perú, hay un fervor inmenso”, afirmó a Trome el Padre Miguel Ángel Vasallo, párroco de la Iglesia San Juan Apóstol-Pueblo Libre.

“Para los que tenemos y vivimos nuestra fe y para los que no, debemos recordar a qué se debe que tengamos ‘días santos’, y es por el santo sacrificio de Jesús y su victoria sobre la muerte".



Explicó que esta es la semana central de la vida del cristiano, en que recordamos al ser querido con la esperanza de volverlo a ver. "Cristo nace para salvarnos, a través de su Pasión y la Cruz. Se hizo de carne y hueso, como nosotros, y resucitó. Es una festividad especial, incluso más importante que la Navidad”, dijo Vasallo.

Semana Santa: Sepa por qué son días especiales. Respeto, fe, reflexión, descanso... se pueden combinar. (Fotos: Isabel Medina /Trome) Semana Santa: Sepa por qué son días especiales. Respeto, fe, reflexión, descanso... se pueden combinar. (Fotos: Isabel Medina /Trome) Isabel Medina

SEMANA SANTA... ¿DE VIAJE?

Vasallo explicó que no está mal salir de viaje y descansar del estrés y la rutina, pero sin olvidarse de la reflexión y de participar en las celebraciones, más aún si somos creyentes.

​ "Nadie les niega que descansen, que salgan con la familia y seres queridos. Hacer una pausa de la rutina, del trabajo y del estudio estresante..., pero por cultura general también deberíamos saber el origen que hace de la Semana Santa una semana especial y por qué son feriados".

Señaló que estando de viaje también se puede, por ejemplo: "rezar un momento en familia, ir a misa, participar de procesiones, ... Hay regiones de muchas manifestaciones religiosas como Cusco y Ayacucho”.

HOY VIERNES SANTO

Hay que conducirnos con respeto, seamos creyentes o no.

Respecto al ayuno y abstinencia para Viernes Santo, indicó que no se trata de no comer sino de ser austero. “Como cuando un ser querido está por fallecer, si lo queremos de verdad, ¿acaso no estaríamos tristes? Hasta estaríamos sin ganas de comer y haríamos lo posible por acompañarlo en el momento más difícil, de mayor dolor".



"Pero debemos saber también que la Semana Santa no queda ahí, la muerte no es el fin. Él la vence y con su sacrificio nos abre la posibilidad de ir al cielo (...)”.

ESTE DOMINGO CELEBREMOS LA PASCUA

En el Domingo de Ramos vimos a padres, y abuelos con los pequeños y sus palmas,... y hay mucho más para compartir en estos días especiales.

“En Semana Santa hay procesión de imágenes, la institución de la Eucaristía, recorrido de 7 Iglesias, salida del Señor de los Milagros… El Sábado Santo la gente irá con velas a los templos por la vigilia pascual que aviva y fortalece la esperanza y este Domingo se celebra la alegría total por la Resurrección.

Ahora tenemos Facebook, Instagram, correo, compartamos también por ahí la felicidad de las Pascuas¨ , remarcó.



¿QUÉ HACER ... POR SEMANA SANTA? CONSEJOS

*Fervor y reflexión. Dejar la rutina para centrarse en lo especial de estas fechas.

*Infórmense y participen de actividades de la parroquia cercana a su casa o de donde vayan a estar esos días de viaje.

*Explíque a los pequeños que el acto que realiza el sacerdote de lavar los pies a 12 personas, recuerda la humildad de Jesús.

*Recorrido de 7 Iglesias: No solo para visitarlas sino para acompañar a Jesús.





*Participen del Vía Crucis. Reflexionen también sobre el dolor de María, madre de Jesús.

*Recen el Rosario , cada miembro puede hacerse cargo de un Misterio.

*Respeten el ayuno. Por lo menos, deje de comer carne el Viernes Santo.

*Sirvan al necesitado. Voluntariado. Hay grupos solidarios como The Mission: Facebook The Mission.





*Vean películas de corte religioso: como Ben Hur, Los Diez mandamientos, Jesús de Nazaret, Manto Sagrado, La Pasión de Cristo, La Biblia, …

*Realice con los niños búsqueda o pintado de huevos de Pascua.

*Festejen la Resurrección. Vaya a misa, coman algo especial, que la familia sienta que es una fiesta.

