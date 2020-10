Para el analista político José Carlos Requena, la reciente denuncia contra el presidente Martín Vizcarra ‘es grave’, su imagen queda rotundamente dañada y complicaría aún más su situación en la Fiscalía.

“Esta denuncia es grave y mucho más severa que la del caso de Richard Cisneros, porque se habla de una presunta coima, definitivamente la situación del jefe de Estado se complica y mueve el panorama político de manera radical, ya que estamos en medio de un proceso electoral”, indicó a Trome.

Aseveró que el mandatario saldrá muy golpeado tras terminar su mandato. “Si no aclara este tema de manera contundente, el cese anticipado de su gestión podría darse con un pedido de vacancia presidencial desde el Congreso”, agregó.

LA DENUNCIA

Según el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz, el presidente Vizcarra habría recibido un millón de soles a cambio de favorecer al consorcio Obrainsa - Astaldi con la buena pro de una obra en Ilo en el 2013, cuando era Gobernador de Moquegua.

Además, el testigo de la Fiscalía afirmó que el jefe de Estado se habría reunido con Elard Paul Tejeda Moscoso, gerente general de Obrainsa para pedirle el 2% del costo directo de la obra Lomas de Ilo.

Según informa el diario El Comercio, la empresa, investigada por pertenecer al caso Club de la Construcción, se adjudicó finalmente con el proyecto y al entonces gobernador regional de Moquegua le habría pagado S/ 1 millón en dos armadas, dinero que el propio Vizcarra habría recogido en las oficinas de Obrainsa, en San Isidro.

Se conoció también que, cuando el mandatario fue ministro de Transporte y Comunicaciones, dicho consorcio ganó doce licitaciones por un total 547 millones de soles.

CONSERJE

Tobías Puerta Gutiérrez, exconserje del consorcio Obrainsa, y sindicado por el aspirante a colaborador como el encargado de retirar del banco un millón de soles, entre enero y abril del 2014, para luego ser entregado a Vizcarra, confirmó que dicha empresa le giraban millonarios cheques a su nombre.

“Yo cobré varios cheques del banco pero no me quedaba con el dinero, yo le entregaba a los gerentes del consorcio. No era parte de mi trabajo pero me mandaban hacer eso”, indicó para Latina.

Además, afirmó no tener ningún vínculo con el presidente. “Yo no tengo nada que ver con las coimas, ni sabía que era para eso, no conozco al señor Vizcarra”, agregó.