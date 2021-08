El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, señaló que existe persecución mediática en el caso Dinámicos del Centro, en el que fue incluido por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública (organización criminal) y tráfico de influencias.

En sus redes sociales señaló que existe una voluntad de invertir las reglas fiscales, pese a que el Poder Judicial decidió no imponer la medida de prisión preventiva mientras duren las indagaciones.

“Persecución más clara que el agua. Informe de DIRANDRO dice que no hay nada relevante en las escuchas. La juez dice que no procede prisión preventiva. Lima dice que no es relevante. Viene presión mediática e invierte reglas fiscales. ¿Es la forma de administrar justicia?”, escribió.

Su pronunciamiento se da luego de que el Ministerio Público dispusiera ayer que la investigación por el caso Dinámicos del Centro pase de Junín a Lima y sea la fiscal Vanessa Díaz quien quede a cargo. En esta pesquisa sobre presuntos actos de corrupción están involucrados el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, así como dirigentes de Perú Libre.

El documento precisa que de esta manera se declara aceptado el pedido formulado por Bonnie Bautista Catunta, fiscal titular del mencionado despacho de Junín. El oficio lleva la firma del fiscal Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción.

Además detalla que el dinero obtenido por la supuesta organización criminal tuvo dos objetivos principales. Primero, financiar la campaña del partido político “Perú Libre” en los años 2020 y 2021. En segundo lugar, el pago de la reparación civil que se impuso a Vladimir Cerrón Rojas por su condena de corrupción.