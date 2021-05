Vladimir Cerrón prometió salud y educación a los peruanos de Junín, pero terminó sentenciado por corrupción



Escribe Jhonny Valle

Si uno visita Huancayo, la capital del departamento de Junín, observará en primer lugar el hermoso nevado Huaytapallana. Luego, dicen los citadinos medio en broma, medio en serio, las obras inservibles del exgobernador Vladimir Cerrón.

Por ahora, en Huancayo no hay rastros de su presencia física. De lo que sí hay rastros es de su nefasto paso como gobernador regional durante dos periodos (2011 y 2019).

Si uno, ingenuo, se resiste a creer las imputaciones, puede conversar con los huancaínos que se reúnen en la Plaza Inmaculada, entre el jirón Ica y Mantaro. Esto podría ayudar a resolver cualquier duda:

“Fue un gobierno mediocre, el peor que hubo en la región” (Carlos Córdova).

“Ese nunca hizo nada. Se llevó la plata. Ese señor tuvo dos periodos en el Gobierno Regional. Por culpa de ese señor los hospitales están inconclusos, los colegios inconclusos. Lo único que ha hecho es perjudicarnos” (Ángel, ‘a secas’).

“Aquí no hay nadie que trabaje bien. Todo es promesa, promesa y nunca hacen nada. No cambian nada. Todo es igual o peor” (Floriana Ortega).

Vladimir Cerrón no está por estas fechas en su residencia en la exclusiva urbanización La Rivera de Huancayo. Tampoco en su local partidario, en la avenida Ferrocarril, donde apenas una solitaria muchachita, que podría rozar la mayoría de edad, espera que alguien se inscriba como personero de votación.





Vladimir Cerrón: prometió salud y educación... terminó sentenciado por corrupción

En Huancayo, a Vladimir Cerrón se le puede hallar, más bien, en lo que hizo o dejó de hacer como presidente regional: proyectos fantasmas (el hospital de Chupaca y el colegio Mariscal Castilla), construcciones inconclusas (como el hospital el Carmen), obras deficientes (el puente Comunero), maltratos a la prensa y 14 investigaciones en el Ministerio Público por delitos de corrupción. Por mencionar algunos.

Dicen que la decepción y rabia al interior, o sea, en las comunidades campesinas y nativas de la región, es mayor. Fue en esos sectores humildes donde, en la génesis de su carrera política, Vladimir Cerrón prometió educación de calidad y acceso a un servicio de salud de primer nivel. Pero no cumplió.

Salud y educación, ejes del discurso que hoy repite Pedro Castillo, hijo político de Vladimir Cerrón, en todos sus mítines.

"PERÚ LIBRE AHORA ES UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL"

En sus inicios, Perú Libre tenía la intención de mejorar el sistema de salud y la calidad educativa en la región Junín. En sus inicios.

ꟷ ¿Y hoy qué es Perú Libre?

ꟷ Es una organización criminal.

La respuesta es de Jesús Gómez (45), quien junto a Vladimir Cerrón y otras ocho personas más fundaron el partido político de izquierda radical en 2006.

Pocos como Jesús Gómez, bachiller en derecho, conocen a Vladimir Cerrón. Lo acompañó en la primera campaña regional (2006 - 2011). Fue secretario de organización y trabajó por un año como asesor en la Gerencia de Transporte. Cuando supo que las intenciones iniciales del partido se redireccionaban hacia lo incorrecto e ilegal, decidió dar un paso al costado.

Jesús Gómez fue fundador del partido Perú Libre. "Los ejes eran educación y salud", recuerda. (Foto: Gian Ávila)

‘Quien quiere apegarse a la corrupción tiene la libertad de hacerlo, yo no’, me dice Gómez en el vestíbulo de un hotel en Huancayo.

Jesús Gómez ha accedido a conversar con este diario, pese a las amenazas que le han hecho en los últimos días. Hace una semana, luego de declarar por primera vez a un canal de televisión, recibió una llamada que le dijo: ‘Tienes pocos días’.

ꟷ ¿Qué vínculo tiene usted con Vladimir Cerrón?

ꟷ En la actualidad nada me une ni ata, no tengo ningún vínculo con el señor. Sin embargo, con Vladimir Cerrón, el año 2006, hemos tenido una convergencia política por el desarrollo de la región Junín: Perú Libre, con este partido se debía dar la prioridad a dos ejes puntuales, la salud y la educación.

ꟷ ¿En qué momento se empezó a resquebrajar el equipo o en qué momento sospechó que no se iba por buen camino?

ꟷ Con la aparición de Martín Belaunde, Carlos Fujikawa, entre otros.

Martín Belaunde Lossio participó en la campaña de Vladimir Cerrón en la campaña de 2011. (Foto: ABI)

ꟷ ¿Cómo llegan ellos a Perú Libre?

ꟷ Quien los presenta es el mismo Vladimir. Recuerden que el señor Cerrón pretendió ser candidato al Congreso con el partido nacionalista de Ollanta Humala, pero él le da una patada en el trasero y lo bota.

ꟷ ¿Qué indicios le hizo sospechar que había algo turbio?

ꟷ Mi certeza es con la construcción del puente Comunero, cuando se direcciona. Ahí ya no tengo ninguna duda, tengo la certeza de que no iba a ser un gobierno a favor de la región Junín. Ahí se zanja y se delimita posturas.

ꟷ Si Perú Libre nació con la idea de mejorar el servicio de salud y la educación en la región, ¿qué es ahora?

ꟷ Simplemente, por los indicios ya denunciados, es una organización criminal. Eso se ha planteado, ha sido una tesis de denuncia, simple y sencillamente.

Vladimir Cerrón fue gobernador de Junín en el periodo 2011 - 2014, luego fue reelecto en 2019, pero apenas ocupó su cargo algunos meses, pues fue sentenciado por corrupción.

ꟷ ¿Cómo fue la gestión de Vladimir Cerrón en su primer periodo (2011 – 2014)?

ꟷ No fue mediocre, fue desastrosa para la región Junín, porque no hubo resultados. Hemos visto en otros países que durante la pandemia se construyó un hospital en 15 días. En la gestión de Cerrón no existe y están colapsando los hospitales. Si mañana hay un apagón o explosión en el hospital Carrión, no tiene el equipo electromecánico para que pueda sustentar el oxígeno.

ꟷ ¿El dinero desfalcado de diversas obras a dónde cree que ha ido a parar?

ꟷ Mira, lo que te puedo decir es que, para hacer un partido político, y que está peleando la presidencia, se necesita mucho dinero. Ponle, solamente para la gasolina, para la pintura y alimentación. Los viáticos para recorrer el país. El mejor capital, su mejor inversión, es hacer un partido político que esta vez ya no vas a ganar los 10, 15 o 20 millones. Si lo haces de manera empresarial, vas a poder cosechar más.

ꟷ Usted que conoce a Vladimir Cerrón, ¿por qué cree que convocó a Pedro Castillo para ser su candidato a la presidencia?

ꟷ Es una cuestión lógica y simple, Castillo solamente es producto de una consecuencia de luchas... Un profesor es un agitador en política en el pueblo más lejano. Pensando en su buena fe de llevar un cambio, de que la educación y los niños puedan recibir proyectos que les beneficie. Pero la gran mayoría reconoce que Cerrón es un avaro, no es un tipo desprendido. Cerrón nunca ha invertido en Perú Libre. Se lo digo porque yo fui secretario de organización.

Vladimir Cerrón y Pedro Castillo

ꟷ ¿Ni un sol?

ꟷ Con decirte que cuando había reuniones e íbamos a pagar, a la hora de hacer la ‘chanchita’, él se iba. Eso deja mucho que desear cuando eres un político. Él no está pensando en el pueblo. Lastimosamente, Castillo no está preparado en temas económicos, de gestión pública.

ꟷ A Vladimir Cerrón, ¿Le gusta rodearse de personas manipulables?

ꟷ Efectivamente. Cuando se trata de organizaciones criminales, buscan elementos dóciles, fungibles, para que el hombre de atrás pueda manipular.

ꟷ ¿Usted cree que quien va a gobernar será Cerrón y no Castillo?

Exacto. Cerrón siempre busca a alguien a quien pueda reemplazar, porque todo el aparato político lo tiene él.

"PEDRO CASTILLO NO ES NADA. CERRÓN MANEJA EL PARTIDO, LAS FINANZAS, LA BANCADA, TODO..."

El congresista César Combina, del partido Alianza para el Progreso, coincide con Jesús Gómez en este punto. Y asegura que los tentáculos de Vladimir Cerrón siguen manejando la región Junín, pese a que el médico se encuentra inhabilitado de ejercer cualquier cargo público, luego de una sentencia por corrupción.

Para la foto, hoy gobierna en la región del centro Fernando Orihuela. Pero quien decide desde la sombra es Cerrón, según el congresista Combina.

“Todos los nombramientos de altos directivos deben tener el visto bueno de Cerrón. Toda contratación de trabajadores es autorizada por Vladimir Cerrón. Pese a que no está, se mueve a su cantar”, afirma el parlamentario Combina.

Por eso no se come el cuento cuando Pedro Castillo intenta destetarse de Vladimir Cerrón, su padre político. Para Combina esta es una estrategia vieja del médico cirujano, porque el profesor no es ‘nada, solo un invitado del partido’.

Un tuit confrontativo y discrepante sobre la elección de Kurt Burneo como asesor económico en Perú Libre alimenta la tesis del congresista Combina: el destete Castillo/Cerrón es puro show.

Lo dijo después que @ensustrece lo echó. Usted fracasó en los gobiernos neoliberales de Toledo y Humala, poner condiciones es falta de tino político, tuvo la oportunidad para que los pobres puedan tener un mejor futuro, pero apostó por el servilismo al FMI. No lo necesitamos. https://t.co/97Bl1HrlIg — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) May 15, 2021

ꟷ Congresista, ¿cree en este ‘destete’ de Pedro Castillo con Vladimir Cerrón?

ꟷ No, para nada. Es una estrategia que tiene Vladimir Cerrón y que Pedro Castillo está cumpliendo al pie de la letra para engatusar, para sumar a ingenuos que puedan ver a Cerrón como una amenaza y a Castillo como una opción moderada. Eso ya lo hemos vivido en la región Junín. El señor Cerrón no aprende nuevos trucos.

Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, y el candidato presidencial Pedro Castillo durante una actividad en Huancayo a fines de marzo. (Foto: Perú Libre)

ꟷ Entonces no le sorprende este ‘teatro’.

ꟷ No me sorprende, por eso puso a un acciopopulista recalcitrante, anticomunista como candidato al distrito del Tambo (Huancayo), Carlos Curisinche. Y dijo: ‘Este es un gobierno de todos’, pero cuando entraron al poder lo secuestraron nuevamente.

ꟷ ¿Por qué Pedro Castillo no podría deslindarse de Vladimir Cerrón?

ꟷ Porque Pedro Castillo no es nada en la organización. Es un invitado. Él no maneja la bancada, no maneja el partido, no maneja su campaña, no maneja sus finanzas. Casi, casi hablamos de un menor de edad en política. Su ‘papá’ es Vladimir Cerrón. Él controla la casa, el partido, la bancada, las finanzas familiares, a los que les prestan las camionetas, los que financian económicamente la campaña. Además, controla a las personas que controlan a Pedro Castillo.

El congresista Combina acaba de recibir una carta notarial de Vladimir Cerrón. En ella el líder de Perú Libre le exige que deje de mencionarlo. “Es claramente un amedrentamiento”, dice el representante parlamentario de Junín.

"DEJARON UN PERRO MUERTO EN LA PUERTA DE MI CASA"

En Huancayo es temporada de zanahorias. Uno ve a huancaínos y huancaínas cargando en sus llicllas grandes cantidades de esta verdura sin la menor flaqueza. La agricultura y la ganadería son ejes de la economía en esta provincia. Viven de la tierra y sus bondades. Los wankas son maestros en el arte de la siembra y la cosecha. Por eso, cuando se anunció el plan ‘Reverdece Junín’, el periodista Óscar Rodríguez Martínez se entusiasmó.

“A ese proyecto se le asignó 29 millones de presupuesto. Y no se logró ejecutar en su mayoría con el primer gobernador (Vladimiro Huaroc). Se le deja entre 15 y 17 millones al gobernador entrante, Vladimir Cerrón, para que termine de ejecutar. Él le cambia de nombre a ‘Reforesta Junín’ y el objetivo de ese proyecto era una masiva campaña de reforestación en la margen derecha de Huancayo. Hablaban de ingentes y millonarias cantidades de provisión de plantas de todas las especies y la creación de viveros”, dice a Trome.

Pero la emoción duró poco. Cuando el periodista se trasladó hasta uno de los viveros que se había creado con el dinero para este proyecto, lo que vio fue decepcionante y un claro acto de malversación de fondos: “Los viveros estaban desmantelados, no había progresado ni una sola planta, ¿a dónde se había ido todo ese dinero?”.

Impactado por la situación, el periodista anunció la denuncia en su cuenta de Facebook esa misma mañana de junio de 2012. En la noche, al llegar a su casa en el distrito de Sapallanga, una lluvia de 26 piedras reventó las calaminas de su techo. Y a los dos días apareció un perro muerto en su puerta. El mensaje era claro.

Óscar Rodríguez Martínez no es el único periodista huancaíno atacado durante la gestión de Vladimir Cerrón, pero sí es el primero en narrarlo públicamente. Edvan Ríos Chanca, quien sufrió un atentado con explosivos en su casa, y Santos Porras, secuestrado y lanzado al río Mantaro, prefieren mantenerse al margen, evitan declaraciones públicas, por su integridad personal y familiar. Se calcula que una docena de periodistas han sido intimidados durante las gestiones de Vladimir Cerrón.

Hace calor en Huancayo. Un sol esplendoroso despunta a las ocho de la mañana. Desde algún lugar del país, el líder del partido Perú Libre tuitea con agilidad los incidentes de la campaña electoral. No lo hace desde esta ciudad, desde esta región que alguna vez creyó en él y hoy está decepcionada.

“Está en Lima, moviendo los hilos de la campaña”, dice un allegado al exgobernador.

No es extraño que Vladimir Cerrón de pronto desaparezca del mapa, ya alguna vez lo hizo con sorprendente destreza, cuando fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo por el caso de saneamiento de La Oroya.

Por ahora, en Huancayo, solo puede verse de él los restos de una gestión decepcionante.