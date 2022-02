El Gabinete Ministerial, liderado por Aníbal Torres, acudirá al Congreso de la República el próximo martes 8 de marzo para exponer la política del Gobierno y solicitar el voto de confianza. No obstante, aquel día también se conmemora el Día Internacional de la Mujer, celebración que enaltece la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad.

Lo contradictorio es que justamente este cuarto equipo ministerial nombrado por el jefe de Estado, Pedro Castillo, tiene entre sus filas a ministros de Estado que fueron acusados por violencia de género.

José Luis Gavidia

El ministro de Defensa, José Gavidia, fue denunciado ante la Policía Nacional por violencia familiar por su esposa en setiembre del 2021. De acuerdo al documento, el actual funcionario le reclamó a su cónyuge acusándola de infidelidad y la hostigó dentro de la vivienda que ambos compartían.

El hecho fue denunciado en la comisaría del distrito de San Borja. Al ser consultado sobre la denuncia, el titular del Mindef le restó importancia y señaló que era un “tema muy personal”.

Ante los cuestionamientos, Gavidia Arrascue indicó que concilió con su esposa tras la denuncia por violencia familiar y negó haber ejercido presión alguna para llegar a dicha instancia. “La conciliación ya se ha hecho, se ha firmado, las relaciones son óptimas”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Asimismo, afirmó que Aníbal Torres conoce la situación de su denuncia y de la posterior conciliación. “Le he hecho llegar la denuncia, el acta de conciliación, los documentos que ha enviado mi esposa tanto a la comisaría. Yo no he intervenido en nada para que ella manifieste”, sentenció.

Juan Silva Villegas

El dominical ‘Cuarto Poder’ reveló que el el titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, fue denunciado por violencia familiar por su expareja el 28 de marzo del 2011.

Los actos de violencia habrían ocurrido cuando ambos estaban discutiendo en su domicilio ubicado en el distrito de Puente Piedra. Según el documento policial, la denunciante aseguró que Silva Villegas la agredió física y psicológicamente.

En la conferencia del miércoles 16, el jefe del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, apuntó que preguntará al ministro Juan Silva “qué hay de ese hecho”.

Falta de paridad en el Gabinete Aníbal Torres

Otro aspecto que carece el actual Gabinete Ministerial es la falta de paridad entre sus integrantes. De los 18 cargos ministeriales, solamente 3 fueron otorgados a mujeres.

Las únicas ministras mujeres en el Gobierno de Pedro Castillo son: