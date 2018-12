Vraem: Vecina sorprende a anciano pervertido ultrajando a niña de 8 años y lo retiene hasta que llegue la Policía

¡Hasta cuándo! Un nuevo caso de presunto abuso de menores ocurrió esta semana en el Vraem , cuando una vecina sorprendió a un sujeto de 74 años ultrajando sexualmente a una niña de tan solo ocho anitos.



Todo ocurrió en el jirón Mariscal Cáceres, ubicado en el distrito de Santa Rosa, jurisdicción del Vraem. Allí, una mujer notó que su vecino entraba a su vivienda con un plato de comida y una pequeña en uniforme de colegio.

"Yo ya sospechaba algo, no estaba tranquila desde el momento en el que esa niña entró, ya estaba inquieta. No se cómo se me ocurre empujar la puerta y lo veo al señor encima de la niña con los pantalones abajo y la niña sin calzón", dice la mujer en un video que ya es viral en Facebook.

La mujer mantuvo al sujeto con ella hasta que llegara la policía para que no pudiera escapar. "Estoy llamando a la Policía para que lo vengan a recoger. No es justo. Yo no voy a esperar que le pase algo a la niña en mi presencia", agregó la indignada testigo.

Asimismo, contó que le dijo al propietario de la casa que alquilan que el pervertido, identificado como Teodoro B.T., no le daba buena espina porque tomaba mucho. "Ahora vas a estar en todas las noticias", le decía la mujer al depravado, quien intentaba escapar.

Según informó VEZ TV - SANTA ROSA, el degenerado esperó que la niña saliera del colegio para abordarla. Se hizo pasar por su tío y le invitó un plato de ceviche para finalmente llevarla a su habitación. Por suerte, su vecina lo encontró infraganti y dio aviso a la Policía.

El sujeto fue trasladado a la comisaría de Santa Rosa. Entre lágrimas, la menor contó que se la llevó en un mototaxi y que esta es la segunda vez que el depravado anciano comete el vejamen con ella.