Reportan que siete pasajeros dieron positivo a Covid-19 a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez entre el 1 y 3 de enero

El director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Rodríguez, informó que entre el 1 y el 3 de enero se han detectado a siete viajeros provenientes de destinos internacionales han dado positivos para COVID-19 con prueba antígeno. Precisó que estas personas fueron llevadas a la Villa Panamericana de Essalud, a fin de que cumplan con su periodo de aislamiento.

“Estas siete personas que hemos identificado en estos tres días ya contaban con un resultado negativo de prueba molecular y no presentaban ningún síntoma, se les eligió al azar. La prueba de antígeno nos dice que el virus está circulando en el organismo de estos ciudadanos”, afirmó.

Agregó que aún se viene evaluando a través del hisopado si alguna de ellas está infectada con la nueva variante del coronavirus, la cual surgió en Inglaterra y ya se encuentra en países de la región como Chile.

Vídeo: América Televisión.

Desde hoy lunes 4 de enero, todos los peruanos y extranjeros que lleguen al país deberán cumplir una cuarentena obligatoria por 14 días a fin de prevenir la propagación del coronavirus y el ingreso de la nueva variante del SARS-CoV-2 que ya ha sido detectada en Europa, Estados Unidos y América Latina.

Datos falsos

En otro momento, Rodríguez aseguró que hay una gran cantidad de personas que llega al país que brindan datos falsos en sus declaraciones juradas lo cual no permite hacerles un seguimiento adecuado en medio de la pandemia por la COVID-19.

En esa línea dijo que los viajeros declaran otros números de celulares o no contestan las llamadas del personal de salud que les hace un monitoreo durante su estadía en el Perú. Destacó que esta actitud dificulta y entorpece la vigilancia epidemiológica.

“Tenemos una buena cantidad de viajeros que están llegando de fuera del país cuyos datos no están siendo exactos o cuando las tratamos de contactar vía telefónica no estamos recibiendo la respuesta adecuada. Más del 50 % de personas no pudieron ser contactadas para un seguimiento de rutina”, sostuvo el especialista a América Noticias.