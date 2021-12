El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, señaló que, de confirmarse que la titular del Congreso, María del Carmen Alva, pidió un pronunciamiento contrario al Gobierno de Pedro Castillo a diputados españoles, sería algo negativo para el desarrollo democrático del país.

En declaraciones a la prensa, minutos antes de ingresar al Congreso, Cerrón Rojas dijo que todavía no se ha reunido con Alva para conocer los detalles de su viaje a España de la semana pasada.

“Ese es un tema que está evaluación [la reunión de Alva en España] hay que analizarlo, no he hablado con Alva al respecto. Sería bueno hablar y ver en qué situación está este tema. Si es que existen esas declaraciones, pues son negativas porque afectan el desarrollo democrático del país, no puede decir que está pasando algo para desestabilizar al Gobierno”, refirió.

Las declaraciones de Cerrón se suman a las de otros legisladores, quienes también han opinado sobre el reportaje de ‘Hildebrandt en sus trece’, el cual revela que Alva Prieto habría exigido a los disputados de ese país “que emitan un pronunciamiento señalando que el Perú ha sido capturado por el comunismo y que Pedro Castillo es un presidente que no tiene legitimidad”. Esto, citando una grabación de la diputada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Noemí Villagrasa.

Negó que haya hecho pedido en contra de Castillo

Con relación a este caso, Alva ha señalado que es falso que haya pedido algún pronunciamiento de diputados españoles contra el jefe de Estado. Aseguró que se trata de una estrategia de sectores de izquierda para desprestigiarla.

“Es totalmente falso que yo haya solicitado alguna mención contra el Gobierno del presidente Castillo. Eso es inconcebible porque no aceptamos que nadie venga a decirnos qué política tenemos que aprobar. Jamás pediríamos una intervención de internacionales sobre nuestra política nacional”, dijo este sábado 11 de diciembre a RPP.

Cancillería pidió información a embajada de Perú en España

Ayer, la Cancillería indicó que ha solicitado a la embajada del Perú en España que informe sobre la reunión que sostuvo Alva con diputados de ese país europeo. “El Ministerio de Relaciones Exteriores actuará bajo el principio de transparencia y, en estricto respeto a los ciudadanos peruanos, dará cuenta de lo sucedido”, precisó la Cancillería.