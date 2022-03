El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, informó que en las siguientes semanas dejará su cargo, el cual finalizó formalmente en noviembre del año pasado, pero precisó que el trabajo de la institución no se detendrá.

“Yo ya puse punto final a mi gestión –no porque ellos me digan– en las próximas semanas voy a dejar el cargo porque yo lo he determinado. Y porque yo sí cumplo mi palabra y no estoy apegado al cargo, y porque no tengo ningún apetito de poder que no sea simplemente cumplir con mis competencias”, aseveró en diálogo con Correo.

“Ahora, no crean que por que yo me voy, la Defensoría se va a desinflar, se va a arredrar, porque los funcionarios que quedan – estoy muy convencido- conocen muy bien sus competencias, sus responsabilidades, la línea y, probablemente, el tono respecto al estropicio que vienen haciendo con la administración pública”, agregó en otro momento.

“En noviembre culminó mi mandato, yo dije que en seis meses iba a dejar el cargo. La instituciones tienen que sobrevivir a las personas. Yo creo en el cumplimiento de la palabra, coherente con eso voy a actuar”, refirió.

En otro momento, se refirió al proceso de vacancia en curso contra el presidente Pedro Castillo, sobre lo que consideró que los parámetros no estaban claros sobre el procedimiento, pero indicó que el actual Gobierno le hace daño al Estado.

“Nosotros hemos tenido siempre una opinión distante de la figura de la vacancia porque es una figura bastante abierta, vasta, que se presta a arbitrariedades y que debe ser regulada. Debe ser acotada. No lo decimos a propósito de esta vacancia, lo hemos dicho desde hace años. No porque esté ahora esta vacancia sobre el tapete vamos a cambiar de opinión”, dijo.

“Sin embargo, sí quisiera señalar que, desafortunadamente, este Gobierno le viene haciendo un daño enorme al Estado, a la administración pública. Nadie, en tan poco tiempo, ha hecho tanto daño a la administración pública. El Gobierno del presidente Castillo está destruyendo la administración pública. Incumple el principio de la debida diligencia, de la buena administración, de la idoneidad de los funcionarios públicos. Esto afecta severamente los derechos, los servicios de la población”, manifestó.

Este lunes 28 se llevará a cabo la sesión plenaria en la que se debatirá la moción de vacancia contra Pedro Castillo, para lo que se requiere de 87 votos a favor.