Walter Ríos: En otro audio se menciona a Edwin Oviedo, el 'doc César' y las entradas del Mundial

Un nuevo 'audio de la vergüenza' revela una conversación entre Walter Ríos y una persona de nombre 'Alberto' que le propone viajar a Rusia y correr con los gastos de pasajes y alojamiento, ya que en dicho país va a estar el presidente de la FPF Edwin Oviedo y van a tener entradas para los encuentros.



Este audio de Walter Ríos fue presentado por El Comercio y data de la tarde del 16 de marzo. Según 'Alberto', el propio 'doc César' (quien aparentemente sería el vocal supremo César Hinostroza) y la señora Gloria, quieren ir a Rusia en parejas y por ello trata de conversar a Ríos.



'Alberto' le dice a Walter Ríos que la idea es alquilar un departamento en Rusia para el hospedaje de tres habitaciones de unas tres parejas durante el Mundial.



Ante ello, Walter Ríos le pregunta cuánto saldrían los pasajes, a lo que 'Alberto' le dice que 5 mil dólares por pareja.



"Las entradas las vamos a tener porque ahí está Oviedo, va a estar el Oviedo", le dice muy suelto de huesos 'Alberto' a Walter Ríos.



Antes de finalizar la conversación, Walter Ríos pide un plazo de una hora para analizar la propuesta y afirma que se encuentra con una persona de apellido Feijoo para después soltar una risa macabra y despedirse.

(Video El Comercio/ Cortesía RPP)



TRADUCCIÓN DE WALTER RÍOS Y 'ALBERTO' DEL 16 DE MARZO DEL 2018





Walter Ríos: Hola, hermanito.



Alberto: Waltercito, compadrito.



WR: Dime, hermano.



Alberto: Disculpa que te moleste, escúchame.



WR: No, hermano, encantado. Dime.



Alberto: Mira, justo he estado hablando con el ‘doc’ César para ir a Rusia, ¿ya? Y (ininteligible) se ha encontrado con la señora Gloria porque lo que quieren es hacer un grupo para ir unas 3 parejas. ¿Tú todavía no estás convencido si quieres ir?



WR: ¿Cuándo sería la salida?



Alberto: El 3.



WR: ¿3 de junio?



Alberto: 3… el 13 de junio, ¿ya?



WR: ¿La salida?



Alberto: La salida. Y estamos regresando el 30. O sea, son 16 días, 17 días.



WR: Ya, ya, ya.



Alberto: Pero ¿qué pasa? Que justo ahorita está viendo Evelyn con la señora Gloria para alquilar un departamento en Moscú como nuestro centro de… de ahí para salir para los partidos y de ahí regresar nomás y…



WR: Ya, ¿qué día cae 13? ¿Recuerdas? Porque el 10 es cumpleaños de mi hija, pe’, quince años.



Alberto: ¿El 10 es cumpleaños de tu hija? Salimos el 13.



WR: Ya.



Alberto: Porque ahorita los pasajes están subiendo todos los días. El César me dijo que contacte a una flaca para los pasajes y la flaca me quiere vender para salir el 13, puta, más de 3.500 dólares, pero Evelyn tiene una amiga, porque ella también ve eso, y me ha conseguido pasajes más baratos… 3.200, creo, en KLM. El César ya compró, entonces nosotros nos podríamos ir e igual nos encontraríamos justo, más o menos... Nosotros creo que llegaríamos 4 horas antes, una vaina así, y de ahí nos iríamos, pero lo que están viendo ahorita es alquilar el departamento. Y me preguntaba y dije: pero ahí está Walter, le dije, pe’…



WR: ¿Cuánto serían los pasajes? Dobles, ida y vuelta, para dos personas. Un aproximado.



Alberto: (ininteligible)



WR: ¿Ah?



Alberto: 5.000 dólares, más o menos. Máximo, ah, porque César ha pagado más, ¿no? Y de ahí es estar en el… y bueno el hospedaje que alquilaríamos un departamento con 3 habitaciones, creo, y lo separamos entre los 3, pe’, ¿no? Y de ahí para las salidas, para los partidos. Y las entradas las vamos a tener porque ahí va a estar el Oviedo, va a estar Oviedo…



WR: Ya, dame una horita para contestarte, ¿puede ser?



Alberto: Ya, ta’ bien, ta’ bien. Yo le voy a decir… me han dicho que te llame. Anímalo a Walter me han dicho.



WR: ¿Quién?



Alberto: César y Gloria, los dos.



WR: Ya, ya, ya, hermano, ya, ya. Una horita dame, por favor, hermanito, te suplico.



Alberto: Ya.



WR: Estoy acá con Feijoo nuevamente. Otro tema. [Risas] Te llamo en una hora, ¿ya?



Alberto: Ya, chau.