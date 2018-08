En un nuevo audio, el suspendido vocal supremo César Hinostroza le afirma al exjuez Walter Ríos, que 'El Gordito' (en clara alusión a Edwin Oviedo) les ha conseguido las entradas para ir al Mundial de Rusia y que cada una de estas tiene un precio de mil soles. En este audio presentado por Gato Encerrado.net también hacen alusión al 'que acaba de juramentar' y todo hace indicar que hablarían sobre el presidente Martín Vizcarra.



Gato Encerrado.net también presentó otro audio, en el que Walter Ríos habla con su esposa Maritza Sánchez sobre la amistad de 'Toñito' aparentemente con el presidente Vizcarra.

Según dicho portal, estas grabaciones fueron registradas el viernes 23 de marzo, precisamente el día en el que Martín Vizcarra juramentó como presidente de la República.

En la conversación entre Walter Ríos y César Hinostroza, se puede escuchar como el encarcelado exjuez le dice al suspendido vocal que 'Toñito' (quien sería Antonio Camayo) es amigo del 'que acaba de juramentar' y que sería bueno 'estrechar lazos con él'.



“Siempre es bueno estrechar lazos con Toñito y con el flamante presidente pe’ ¿no?”, le dice Walter Ríos a César Hinostroza y le comenta que al 'que juramentó' le gusta tomar el fino ron marca Zacapa.

Pero eso no, César Hinostroza le dice a Walter Ríos que 'el gordito' les ha conseguido las entradas para ir al Mundial. "Cada entrada está como mil dólares on", le dice el vocal.



A esto, Walter Ríos le responde: 'Para ti no hay imposibles mi hermano'.

En el primer audio presentado por Gato Encerrado.net se escucha otra conversación del mismo día. Esta entre Walter Ríos y su esposa Maritza Sánchez.



A ella también le dice que 'el presidente que acaba de juramentar al cargo' es amigo de 'Toñito' y que incluso le gusta ir a la casa de este a 'chupar ron Zacapa puro'.

En la grabación también se escucha a Walter Ríos increparle a su esposa por no saber moverse 'en los hilos del poder'.