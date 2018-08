César San Martín también era "hermano" de Walter Ríos para agilizar un trámite familiar, según nuevo audio

“Hermano”, así califica el juez supremo César San Martín al expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, en un nuevo audio difundido por el portal ‘Manifiesto’ para que agilice un trámite familiar.



César San Martín se comunicó con el ahora encarcelado Walter Ríos para pedir favores para su hermana, pues ya se había confirmado la resolución que declara la interdicción en el Cuarto Juzgado de Familia.



César San Martín justifica su pedido, diciendo que "necesita que salga", por lo que le pide a Walter Ríos agilizar la "remisión de la comunicación a Sunarp y Reniec".



Walter Ríos no le puso peros al pedido de César San Martín, y más bien respondió: “Al toque, al toque”.



“Por favor pues hermano, presiona eso para que (..) son coj******”, agregó César San Martín en conversación con Walter Ríos.



Tras ser consultado por ‘Manifiesto’ y Canal N, César San Martín indicó que no existe intercambio de favores con Walter Ríos, pues solo necesitaba agilizar unos papeles porque tenía un familiar enfermo.



DIÁLOGO DEL AUDIO ENTRE CÉSAR SAN MARTÍN Y WALTER RIOS

SECRETARIA: Aló, buenas tardes



WR (Walter Ríos): Sí...



SECRETARIA: Buenas tardes. ¿hablo con el presidente de la corte superior del Callao?



WR: ¿Quién habla?



SECRETARIA: Del despacho del doctor César San Martín



WR: Sí, dígame



SECRETARIA: ¿Cómo está, doctor Ríos?



WR: Dígame



SECRETARIA: Como está, doctor. Le voy a comunicar con el doctor César San Martín



WR: Cómo no...



CSM (César San Martín): Aló.



WR: Doctor, cómo está. Qué gusto de saludarlo



CSM: Hola, ¿cómo estás hermano? Te llamo del tema (ininteligible) como sabrás que ya confirmó la resolución que declaran la interdicción, ya el Cuarto Juzgado de Familia y hasta ahora no se remite la comunicación a Sunarp y Reniec para la inscripción



WR: La inscripción correspondiente



CSM: Y pues ya... el escrito está presentado hace dos semanas, desde que se levantó, superó las vacaciones y te pido eso pues, dile a la jueza



WR: Ya, no hay problema doctor



CSM: ...Que me escuche, hermano



WR: Al toque, toque



CSM: Desde cuándo estoy en esa...



WR: Ya, ya, sí sí...



CSM: 3525-2017 es el Cuarto Juzgado de Familia



WR: Sí, lo tengo acá anotado, no se preocupe



CSM: Por favor pues hermano, presiona eso para que... son cojudeces, que salga está bien,



WR: Cojudeces



CSM: Para bajar el tema



WR: Ya doctor

