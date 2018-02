Whatsapp: Errores ortográficos no son sensuales para wasapear y pueden acabar con el amor

Las faltas ortográficas no son sensuales. En este mes del amor, los errores de redacción pueden acabar esa magia con tu ‘media naranja’ y desalentar incluso una posible relación en aplicaciones de citas y redes sociales.



“Alguien no se enamora solo de lo físico, sino también de su esencia, del ser. Con una mala ortografía, los mensajes que deben llegar al corazón, decepcionan a la persona que lo lee”, afirma el profesor Jesús Raymundo, conocido como ‘Doctor Tilde’. Agrega que la buena imagen que puede trasladarse en la comunicación oral se deteriora al wasapear o escribir en las redes sociales.



El también periodista y director de la Escuela de Comunicaciones Artífice recuerda que, antiguamente, el enamoramiento iniciaba a través de las cartas y quien lo hacía tenía mucho cuidado para enviar los mensajes, incluso en la caligrafía. “No solo era el texto, sino la forma en cómo escribías. Las expresiones agradables, emotivas, eran bien cuidadas”, indica.



Errores ortográficos no son sexis Errores ortográficos no son sensuales, dice Jesús Raymundo.

Entre los errores más frecuentes figuran el mal uso de mayúsculas, prefijos, abreviaturas y coma vocativa. También se confunde mucho el uso de por qué (pregunta) con porque (conjunción equivalente a ya que) y porqué (sustantivo), así como el uso del sino (conjunción adversativa) y si no (introduce una oración condicional).



Los jóvenes y adolescentes son los que más cometen estas faltas y no toman importancia de la buena escritura. Tampoco se salvan algunos políticos, como la congresista Karina Beteta, quien justificó su mala redacción en Twitter, indicando que escribe para entendimiento de sus ‘paisanos huanuqueños y provincianos con mote y todo’.



Según una investigación realizada por diversos portales de citas en Estados Unidos, el 88 % de las mujeres y el 75 % de los hombres aseguraron que un buen uso de la gramática es una cualidad muy valorada al momento de tener una cita. En el Perú, hay algunas apps de citas, como ‘Mi Media Manzana’, que incluyen la opción ‘perfil como mala ortografía’ para rechazar invitación.



Jesús Raymundo asegura que la ortografía es el sello o la identidad de cada usuario. “El uso incorrecto de la ortografía y la gramática pone en riesgo el mensaje que traslada a través de las redes- por ejemplo que no se entienda por el mal uso de los signos de puntuación. Una buena redacción demuestra la riqueza de su cultura y el nivel de su sociedad”, dijo.



Así soy feliz, porque redacto en función al entendimiento de mis paisanos huanuqueños y provincianos, con mote y todo. — Karina Beteta Rubin (@KarinaBeteta01) 7 de septiembre de 2017

CONSEJOS

- Para mejorar su redacción, lea textos o publicaciones relacionadas a su ámbito y otras de ficción.

- Guíese de manuales y diccionarios de ortografía o gramática. Hay herramientas digitales en internet.

- Pregunte o converse con profesionales que los puedan orientar para mejorar.

- Acabe con el prejuicio de que la escritura solo es para algunos ‘elegidos’ o profesionales.



DATO:

-Junto a la periodista Minerva Mora, el profesor Jesús Raymundo dictará los cursos-talleres de Redacción Profesional y Redacción Administrativa desde mañana, 15 de febrero, en el Centro de Capacitación La Moneda (avenida Arequipa 4545, Miraflores). Los interesados pueden llamar al 426-6643.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE