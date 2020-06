La Policía Nacional informó la noche del viernes que halló con vida al cabo del Ejército Peruano Wilber Carcausto, cuyo paradero era desconocido desde 20 días. Carcausto realizaba el servicio militar en el cuartel Tarapacá, región Tacna, desde enero del 2019.

El cabo Carcausto se encontraba deambulando por las calles de la ciudad de Tacna vestido de civil cuando fue intervenido por agentes policiales que confirmaron su identidad con los documentos que llevaba consigo.

“Luego de un constante patrullaje, se logró ubicar con vida al soldado. Él estaba deambulando en la Av. Leguía con Banchero Rossi, a la altura de Pileta de Aguas de la ciudad, estaba parado al frente de un domicilio, y le preguntaron qué hacía ahí y respondió que no tenía casa”, sostuvo el general Bueno a los periodistas.

La Policía pidió a los familiares a que se acerquen a la comisaría ya que el cabo se encentra en calidad de ubicado. “Ha dado respuesta coherente, ha brindado su número de DNI, el nombre de sus padres. Nos dijo que estaba caminando en diversas calles de Tacna y ha estado tomando solo agua”, comentó el policía.

En breves declaraciones a la prensa, Carcausto pidió a sus familiares que se tranquilicen. "Sé que han estado preocupados por mí. No me fugué, solo me maltrataban las personas, nada más. Me metían al agua, me decían ‘te voy a meter golpe’, afirmó cabizbajo.