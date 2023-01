PERUANO QUE SE RESPETA. Sol, arena y playa es lo que estaba buscando el querido Will Smith peruano. El curioso personaje conoció por primera vez el balneario de Agua Dulce, en Chorrillos, y su presencia no pasó desapercibida entre los veraneantes, quienes le pidieron fotos y selfies.

'Will Smith' conoció Agua Dulce. Foto: Lenin Tadeo

En sus dos años que radica en nuestro país, el ciudadano venezolano Yashual Eduardo Avila Abello (30), quien da vida al actor de la serie El Príncipe del Rap, paseó por la concurrida playa y hasta se animó a jugar fulbito en la arena.

'Will Smith' conoció Agua Dulce. Foto: Lenin Tadeo

“Will Smith de Chorrillos”, “Will, ¿dónde esta el tío Phil?”, “Habla, hombres de negro”, fueron algunos de los graciosos comentarios que decían los bañistas.

“Me gustaría venir con mi familia a la playa, pero se me hace un poco complicado a veces porque tengo eventos y activaciones como el personaje de Will Smith, y nos queda trabajar para mantener a los míos”, cuenta el artista.

Desde que Trome lo descubrió trabajando como repartir de zapatos en el Centro de Lima, la vida de Avila Abello cambió radicalmente. Ahora anima fiestas y cumpleaños caracterizando los personajes del Príncipe del Rap, Hombres de Negro, Hanccok, entre otros.

'Will Smith' conoció Agua Dulce. Foto: Lenin Tadeo

Sepa que

+ Si deseas apoyar a este talento venezolano, puede seguirlo en su cuenta de TikTok (@willsmithperuano)

