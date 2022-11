PERUANO QUE SE RESPETA. Nadie quiere perderse el Mundial de Qatar 2022, y menos nuestro querido ‘Will Smith peruano’ que aunque no viajará al país del Medio Oriente quiso saber un poco más sobre su cultura. A dos días para el inicio de la Copa del Mundo, el personaje del ‘Príncipe del rap en Bel-Air’ visitó el Parque de las Leyendas para conocer al camello ‘Khalan’, animal típico de esta nación árabe.

Imitador de Will Smith dio cáscaras de choclo y follaje a camello ‘Khalan’. Foto: Lenin Tadeo

‘Will’ llegó hasta el espacio, donde ‘Khalan’ descansa, bebe agua y pasa sus días. El curioso y alegre personaje alimentó al mamífero con cáscaras de choclo y forraje seco y verde, también se dio tiempo para acariciar al animal y jugar un rato con el. También para conversar con Franklin Altamirano, responsable del camello, quien contó que este animal actualmente tiene tres años y es natural de Asia Central.

Todos querían una foto con 'Will Smith peruano'. Foto: Lenin Tadeo

“Esta es la primera vez que llegó al Parque de las Leyendas, no pensé que el lugar fuera tan bonito, el camello es igualito a los comerciales que aparecen en el Mundial; espero volver pronto con mi esposa e hijas”, contó.

'Will Smith peruano' conoció a camello ‘Khalan’. Foto: Lenin Tadeo

En poco tiempo, la presencia del El ‘Will Smith peruano’ alborotó el lugar porque grandes y niños querían una foto o selfie con el personaje de la película Hombres de Negro. Durante su recorrido, el venezolano Yashual Eduardo Avila Abello (31), quien saltó a la fama gracias Trome por su increíble parecido con el ganador del Oscar contó su experiencia en nuestro país. “La entrevista con Trome me cambió la vida, y he podido hacer shows de bodas y hasta publicidad para Japón”, contó.

Niños hicieron cola para tomarse fotos y selfies con 'Will Smith peruano'. Foto: Lenin Tadeo

Sepa que

Las entradas del Parque de las Leyendas son las siguientes: Entrada General: S/ 15.00, Adultos mayores: S/ 4.00, Niños: S/ 8.00 y Personas con discapacidad: Gratuito

PERUANO QUE SE RESPETA. En menos de seis meses, desde que Trome entrevistó al venezolano Yashual Eduardo Avila Abello (30) por su gran parecido con el actor americano Will Smith, su vida ha cambiado radicalmente ya que dejó su trabajo como repartidor de zapatos en el Centro de Lima para dedicarse exclusivamente a caracterizar a este artista, que ha interpretado papeles en la película ‘Hombres de negro’ o la serie ‘El príncipe de Bel-Air’.

Avila contó que los programas Despierta América y Al Rojo Vivo de Univisión y Telemundo, dos grandes cadenas televisivas estadounidense de contenidos en español, lo entrevistaron por su parecido con Smith y su éxito en redes sociales. Durante la conversación, los productores de esos contenidos le prometieron contactarlo con el ganador del Premio Oscar por la película ‘El método Williams’.

“Me dijeron que harían todo lo posible para que pueda tener algún enlace con Will, eso sería un gran sueño para mí. Siempre que hago un video, lo etiqueto o comento sus publicaciones con la esperanza que me responda, espero con fe que eso suceda”, contó el extranjero.

El ahora actor supo que Smith estuvo grabando en Ecuador, el documental ‘Bienvenido a la Tierra’ junto con National Geographic, pero no pudo viajar a ese país debido a sus papeles migratorios, aunque, sueña con tomarse una foto o selfie. “Me gustaría decirle que soy su mayor fans, y que deseo hacer la serie del Príncipe del Rap en su honor. En mi casa, mis dos hijas me llaman: ‘Papá Will’, ya no Yashual”, bromea.

Sepa que

Si deseas apoyar a este talento venezolano, puede seguirlo en su cuenta de TikTok (@willsmithperuano)

Anima fiestas infantiles, cumpleaños, bodas y hasta realiza comerciales, caracterizando al gracioso personaje