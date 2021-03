No se retracta de lo dicho en Willax. Ernesto Bustamante, ex jefe del Instituto Nacional de Salud (INS) y actual candidato al Congreso por el partido fujimorista Fuerza Popular, indicó que la interpretación que hizo de los datos premilitares e incompletos de los resultados del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm, difundidos el último viernes, fue correcta. Asimismo, aseguro que con ello no buscó el plan de vacunación contra el coronairus.

En diálogo con el diario El Comercio, Bustamante aseveró que le entregaron el informe preliminar un día antes de asistir al programa de televisión y que su participación fue en calidad de especialista para comentar los datos.

“Yo no tenía la información de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). El programa me hizo llegar un ejemplar un día antes para analizarlo. Ese informe dice que la eficacia es del 33,3% en una [la cepa de Wuhan] y del 11,5 % en otra [la cepa de Beijing]. Eso dice allí. No es que yo concluya. Yo no he agregado ni quitado ninguna palabra”, refirió.

“Yo no estaba allí [en el programa] en calidad de candidato. Yo estaba como profesional para ayudar a entender un asunto bastante técnico. No hubo ninguna intención de alarmar a nadie y menos de boicotear un plan de vacunación. No tengo por qué retractarme”, agregó.

En esa línea, sostuvo que la Universidad Peruana Cayetana Heredia, centro de estudios en el que se realizan los ensayos clínicos, ha confirmado que el documento difundido sí es real.

“En la mañana, se ha aclarado, tanto por parte del Ministerio de Salud como por parte de la UPCH, de la doctora Coralith García, que esa información es real. (...) A lo mejor, son otros porcentajes [de eficacia] y la Cayetano se equivocó, pero yo solo estuve analizando el documento que la Cayetano hizo”, sostuvo.

El último viernes Willax TV informó que los resultados del ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm en Perú habría arrojado una eficacia del 33.3% en el caso de la cepa de Wuhan y de 11.5% para la cepa de Beijing.

Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) precisó el sábado que la efectividad de dichas dosis es de 79.34%, según los resultados presentados por Beijing Institute of Biological Products en base a los ensayos clínicos de la fase III realizados en los Emiratos Árabes Unidos.