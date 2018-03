Yamila Osorio no será parte del nuevo gabinete de Martín Vizcarra [FOTOS]

Entérate de lo último de la política peruana con nuestras 'Pepitas'.



ÁLBUM 'CANINI'

En redes publicitan el álbum ‘Canini’, pero no de perritos sino de políticos que están en ‘cana’ (cárcel’) con roches por corrupción. Entre las figuritas aparecen Ollanta Humala, Nadine Heredia, Alejandro Toledo y otros. ¡Qué tal selección! No vale picarse…



CONSEJO

Pancho Tudela, excanciller fujimorista, pide que Gobierno y Congreso se entiendan, pero le dice a Martín Vizcarra que eso no significa que el Ejecutivo ceda posiciones. Huuummm…



DESCARTÓ

El nombre de Yamila Osorio sonaba para integrar el nuevo gabinete y todo apuntaba a que iría al Ministerio de la Mujer, pero ella misma lo descartó. Se queda como gobernadora de Arequipa. Ayayay…

‘ PENOSO’

Para Alvarito Vargas Llosa, PPK ha terminado convertido en un ‘pie de página’ penoso y bochornoso en la historia del Perú. Qué rápido olvida que su papá y él lo apoyaron. Plop...



CRÍTICAS

En las redes critican a Juan Sheput por decir que Vizcarra era un ‘NN’ y debió ‘agradecerle’ a PPK. Varios cibernautas recuerdan que Sheput estuvo en el gobierno de Alejandro Toledo y luego en el de PPK. Noooo...



CHOLO

Toledo tiembla por la extradición. Su defensa presentó un hábeas corpus que busca anular la resolución suprema que aprobó traerlo de las mechas desde los Estados Unidos...