Óscar López Arias a Yeni Vilcatoma: "Publica lo primero que se le ocurra. Porque no piensa"

Tras poner una foto del terremoto de Chile y afirmar que son los daños de Loreto, la congresista fujimorista Yeni Vilcatoma indicó que la imagen fue enviada por el "Prefecto de Iquitos", sin embargo, el actor Óscar López Arias le respondió.



"La foto fue enviada por el Prefecto de Iquitos, lo cual no lo tomo con mala intención. Fue la primera autoridad en comunicarse conmigo y dar su reporte de daños causados en su región. Fue un error de su parte debido a las circunstancias. Igualmente, agradezco su accionar", escribió Yeni Vilcatoma en su cuenta de Twitter.



El actor Óscar López Arias respondió a Yeni Vilcatoma, indicando que siendo una "autoridad política" debió verificar antes de publicar cualquier cosa sobre el terremoto en Loreto.



"Cualquier “autoridad política” pensante debe investigar, verificar y luego publicar la información... pero si se trata de una seudo-autoridad sensacionalista, taperiana y básica no importa, publica lo primero que se le ocurra. Porque NO PIENSA", indicó Óscar López Arias sobre Yeni Vilcatoma.



Yeni Vilcatoma había publicado cuatro fotos indicando que pobladores le reportaban desde Yurimaguas y Loreto, sin embargo una de estas fotos era del terremoto en Chile ocurrido el 2014.

De inmediato, los tuiteros se mostraron extrañados en algunos detalles de una de las fotos y uno de ellos reveló que se trataba de una foto de la agencia Reuters, tomada en Chile en el terremoto del 2014.