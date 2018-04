Como para no creerlo. A pesar de las múltiples investigaciones periodísticas, que brindaron un buen número de indicios que probarían los actos ilícitos cometidos por la congresista fujimorista, Yesenia Ponce , la Comisión de Ética decidió archivar la investigación en su contra.

En la votación, tres congresistas votaron a favor de archivar la investigación, tres en contra y, al final, fue el presidente de la Comisión de Ética, Juan Carlos Gonzales (del partido Fuerza Popular), quien votó a favor y logró archivar el caso de Yesenia Ponce.

Como se recuerda, Yesenia Ponce fue acusada de falsificar los documentos que indican que habría terminado el colegio. Al conocerse la denuncia, la congresista negó todos los hechos pero rápidamente, algunas incongruencias comenzaron a resonar y hacer más sospechosa su situación.

Congresista fujimorista Yesenia Ponce: "Yo he terminado mis estudios de cualquier forma"

Por ejemplo, luego de conocerse el caso, uno de los asesores de Yesenia Ponce aseguró que la congresista le pidió hacer un depósito de 10 mil soles, nada más y nada menos, que al director del colegio en el que habría estudiado.

Al ser consultado, el director aseguró no conocer nada sobre el pago y no saber si contaba con ese dinero en su cuenta bancario o no. Es decir, 10 mil soles fueron depositados a su cuenta y él no se dio cuenta. Además, negó tener comunicación con Yesenia Ponce.

11/9/17 Yesenia Ponce (FP) Pagó 10 mil soles para acreditar estudios escolares falsos

Como si fuera poco, más adelante se conoció un audio en el que se escuchaba a la dueña del colegio en el que habría estudiado Yesenia Ponce conversando con el asesor de la congresista. En el audio, se le escuchaba decir que tenían que ser muy cuidadosos para no levantar sospechas y no tener problemas.

La cereza del pastel fue la investigación realizada por Cuarto Poder. De los 21 nombres que aparecen en la lista de compañeros de Yesenia Ponce, solo una persona existe registrada en la RENIEC. Los otros veinte 'estudiantes' no existen en los registros nacionales. Como era de esperarse, la revelación generó una serie de burlas sobre los 'amigos fantasma' de la congresista.

Compañeros de colegio de Yesenia Ponce no figuran en Reniec.

