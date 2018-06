POR: MIGUEL RAMÍREZ / Periodista de investigación



La congresista de Fuerza Popular Yesenia Ponce guardaría un poderoso secreto. Nunca le ha pasado nada, pese al rosario de graves y documentadas denuncias reveladas por la ‘prensa mermelera’, como así llaman los fujimoristas a la prensa independiente.



La semana pasada, la Comisión de Ética del Congreso –que ahora preside la congresista Janet Sánchez (PPK)- anunció que la citarán el 3 de julio para que responda por las ¡cinco acusaciones! que tiene en su contra, sobre sus estudios de secundaria que nunca habría terminado.



¿Por qué durante más de un año la poderosa bancada fujimorista, a la que pertenece Ponce, ha blindado y protegido de manera escandalosa a esta congresista esquiva e intrascendente?



Dos fuentes del entorno de Ponce han declarado a este columnista que la parlamentaria tendría en su poder un explosivo material que, de divulgarse, tendría el efecto de una bomba atómica política.



Se trata –según los entrevistados- de un audio que ella grabó durante una conversación personal que sostuvo con Keiko Fujimori, la lideresa de su partido.



“Esa grabación es su principal defensa, por eso no la tocan. Eso lo saben internamente en Fuerza Popular”, dijo uno de sus excolaboradores.



Varios congresistas que renunciaron a Fuerza Popular –conocidos como los ‘avengers’- indicaron que, en efecto, “la existencia de ese audio se comentaba entre los miembros de la bancada cuando estábamos allí”.



Hace varias semanas pedimos una entrevista con Yesenia Ponce. Les explicamos a sus asesores de qué se trataba, nos citaron a su oficina, pero ella no apareció. “Eso es solo un rumor”, respondieron.



El audio que tendría grabado la congresista Ponce guarda relación con una conversación que sostuvo con dirigentes del gobierno regional de Áncash. Ponce fue grabada sin que lo supiera y el audio fue difundido por el programa ‘Cuarto poder’ el 17 de setiembre del 2017.



En esa reunión, Ponce les narró detalles sobre ese encuentro que tuvo con Keiko Fujimori, en el que hablaron sobre un proyecto que ella tenía sobre la obra de irrigación Chinecas.



Ponce les contó: “Me llama a su despacho, a una reunión, y me dice Keiko: ‘¿Yesenia, vamos a apoyar al Ejecutivo? Nosotros vamos a ser gobierno en el 2021. Este proyecto tiene que ser nuestro. ¿Por qué le vamos a ayudar al Ejecutivo con este proyecto?’. Ahí yo me quedé fría”.



Lo que no les dijo a los dirigentes es que ella habría grabado ese encuentro con Keiko.



Como se recordará, al día siguiente que ‘Cuarto poder’ divulgó esa conversación, Yesenia Ponce salió en una conferencia. Allí, al borde del llanto, imploró perdón a Keiko Fujimori. Fuerza Popular la suspendió, pero luego retornó como si nada hubiera pasado. Y ahora hasta se da el lujo de atacar por su Twitter a los opositores de su jefa.



¿Volverá Ponce a ser blindada por su bancada fujimorista? Nos vemos el otro martes.

