Además de haber sido una ventana para mostrar y enaltecer la belleza peruana, la sección de ‘Las Malcriadas’ significó un trampolín para que cientos de señoritas dieran el gran salto hacia el éxito. Te presentamos los casos de superación y empoderamiento de Jackelin, Leidy y Anita, chicas que fueron protagonistas de la contraportada del diario más leído en Hispanoamérica.

I.- “EMPODERAMOS MUJERES”

A seis años de haber posado por primera vez para el lente del legendario Alan Ramírez, fotógrafo de ‘Las Malcriadas’, la psicóloga Jackelin Asencio asegura que fue la mejor decisión de su vida.

Lo dice hoy, en su oficina de Huaral, desde donde administra ‘Warmy Sumak’, uno de los salones de belleza más importantes del norte chico, y ‘Warmy Sumak Academia’, un centro de enseñanzas del que ya egresaron más de mil alumnas y alumnos.

Jackelin Asencio lidera una academia de belleza en Huaral del que ya egresaron más de mil alumnas. | Foto: Jackelin Asencio.

“Ha sido una de las decisiones más importantes de mi vida”, dice Jackelin Asencio. “En 2016 yo era modelo y anfitriona. Por entonces ya tenía la idea de estudiar Psicología”, agrega.

Fue en diciembre del mismo año que recibe la propuesta de posar para la contratapa de Trome. “Y no lo dudé un minuto, sabía que sería una gran ventana. Y así fue”, recuerda.

Desde entonces, el trabajo aumentó de manera inimaginable para ella. Si antes eran dos eventos por fin de semana, después fueron cuatro o seis. Y cuando el trabajo aumenta, también aumentan los ingresos. Así pudo iniciar sus estudios de Psicología en Lima.

“Yo debo decirlo con todas las letras: pagué mi matrícula y mi primera pensión gracias a Trome o gracias al trabajo que me generó el diario luego de salir en ‘Las Malcriadas’”, dice Jackelin Asencio con orgullo.

Jackelin Asencio recuerda con orgullo su paso por 'Las Malcriadas', espacio que le abrió puertas a diversas oportunidades. | Foto: Jackelin Asencio .

BRASIL Y UN NEGOCIO NOVEDOSO

Además del modelaje y la psicología, otra gran pasión de Jackelin Asencio es la cosmetología, un oficio que aprendió desde muy joven y que perfeccionó con los años.

Por eso viajó a Brasil, en donde llevó un curso de alisados. Allá supo que el negocio de la belleza también se puede complementar con su profesión de psicóloga, o viceversa.

“En Brasil, durante un curso, pude visitar una gran cadena de salones de belleza. En ese país, además de tener un área de pies, de manos, de cabello, también tienen un área psicológica”, explica la ex ‘malcriada’.

Y desde entonces no se quitó la idea de la cabeza. Hace dos años inició su negocio ‘Warmy Sumak’, en el que además de encargarse de poner ‘regias’ a las mujeres del norte chico, también le brindan 15 minutos de atención psicológica.

Jackelin Asencio, además de ser psicóloga, es estilista. Hoy encabeza el salón de belleza 'Warmy Sumak' en Huaral. | Foto: Jackelin Asencio.

“Había un dato estadístico que siempre me dio curiosidad: de diez mujeres, siete llegaban a un salón de belleza con baja autoestima. Y pude comprobarlo”, dice.

Junto con el salón de belleza, Jackelin Asencio fundó su academia de cosmetología.

A la fecha, dice sin ningún rubor, ya egresaron más de mil alumnas. Incluso ha trabajado de la mano con el Ministerio de la Mujer entregando becas.

Su academia es tal vez su mayor logro. No porque sea el que más ingresos le genere, sino porque atrás hay una finalidad que le llena el alma: “ayudar a empoderar a las mujeres de Huaral”.

Sí. Para Jackelin Asencio, instruir, aconsejar e impulsar el crecimiento personal de sus alumnas es el mayor logro de su carrera, pues casi la totalidad de las mujeres que egresan emprenden.

“Cuando emprenden, ya no dependen de nadie. Se empoderan”, asegura.

LA MEJOR DECISIÓN DE SU VIDA

Hoy, mientras dirige sus negocios, que da trabajo a más de diez madres de familia, la psicóloga Jackelin Asencio recuerda -hasta con nostalgia- la primera vez que posó para ‘Las Malcriadas’ de Trome.

“A mí no me da vergüenza decir que fui ‘Malcriada’ porque me sirvió como trampolín para alcanzar mis sueños y ya los estoy logrando. Aún falta mucho camino por recorrer”, finaliza.

II. “YO TRABAJABA EN GAMARRA”

Leydi Medrano tenía 22 años y era vendedora de ropa en Gamarra cuando recibió la propuesta de posar para la página de ‘Las Malcriadas’.

Ella se reconoce como una mujer trabajadora. Desde los 14 años, cuando le detectaron cáncer a su madre, ha tenido que apoyar la economía de su hogar de mil maneras.

“He trabajado haciendo muebles, vendiendo ropa y como animadora de espectáculos infantiles”, dice.

Leydi Medrano lidera el emprendimiento 'Odi Sorpresas' y da trabajo a cuatro mujeres. | Foto: Leydi Medrano.

Desde su local en Villa María del Triunfo, en donde ha levantado ‘Odi Sorpresas’, una de las tiendas de regalos más grandes de Lima Sur, confiesa que aceptó la propuesta con vacilación.

“Entonces complementaba mi trabajo en Gamarra animando fiestas infantiles los fines de semana”, expresa.

“Por eso, cuando recibí la propuesta, como que la pensé un poco, pensé que mis clientes podrían tomarlo a mal. Pero las fotos siempre han sido bien cuidadas. Mis trajes eran, por ejemplo, de Mamá Noela o angelita”, evoca entre risas la empresaria de 28 años.

Aparecer en la contratapa de Trome le sirvió a Leydi Medrano para impulsar su oficio de animadora infantil. Recuerda que, desde aquel día, hace ya cinco años, el celular no dejó de sonar.

Leydi Medrano asegura que la mejor decisión de su vida fue posar para el lente de Alan Ramírez, legendario fotógrafo de 'Las Malcriadas'. | Foto: Alan Ramírez

NUEVA VIDA

Luego de varias temporadas de duro trabajo y con un ahorro considerable en la alcancía, Leydi Medrano decidió emprender. Recurriendo a sus conocimientos sobre el negocio de las celebraciones, fundó ‘Odi Sorpresas’.

“Es un negocio que ya tiene cinco años. Puse todos mis ahorros ahí. También todas mis esperanzas”, asegura.

Se trata de un emprendimiento que ofrece alternativas de regalos para fechas especiales: un cumpleaños, un aniversario de matrimonio, una pedida de mano o lo que sea.

Actualmente es un emprendimiento que crece a pasos acelerados y se ha posicionado como el más exitoso en el rubro de toda Lima Sur.

Con la emoción propia de quien ve crecer un ‘hijo’, Leydi Medrano cuenta que sus envíos han llegado a varias regiones del país, desde Trujillo hasta Cusco, afirma

TRABAJO A PERUANAS

Además de crecer empresarialmente, de ayudar a su hogar, de colaborar con los estudios de su hermano menor, su negocio da trabajo a cuatro mujeres luchadoras.

“Tuvimos que cerrar nuestra tienda en Villa el Salvador, lamentablemente. Pero mis trabajadoras continúan conmigo. Yo no puedo fallarles, creo que ahí radica el éxito de mi empresa, que somos una familia”, expresa.

Leydi Medrano espera reaperturar su segundo local dentro de poco tiempo. Su próxima meta es expandir sus envíos a todo el país. | Foto: Leydi Medrano.

El espíritu emprendedor de Leydi Medrano, una ex ‘Malcriada’ de Trome, no descansa. Por eso pretende reabrir cuanto antes su segunda tienda y ampliar las zonas de reparto.

“Crear una empresa no es fácil, requiere de mucho tiempo, de muchos sacrificios. Tal vez, si no salía en ‘Las Malcriadas’, no hubiera tenido las oportunidades que tuve”, puntualiza Leydi Medrano, quien aún conserva los trajes de aquellas -como dice- ‘gloriosas’ épocas.

III.- LA REINA DE LAS PIZZAS ARTESANALES

Mientras conversamos, Anita Cabellos termina de preparar una pizza ‘Cheli’, la especialidad de la casa, que lleva mozarela, jamón, tocino, champiñones y demás ingredientes fresquísimos.

Ha emprendido eso que ahora le dicen ‘dark kitchen’ o ‘cocina oculta’ en Pueblo Libre y solo atiende por delivery.

Anita Cabellos inició hace un año su negocio gastronómico, 'Pizzería Cheli', en Pueblo Libre. | Foto: Anita Cabellos.

Además del sabor, otro de los motivos por el que los pedidos no cesan es porque la misma Anita Cabellos, una de las ‘Malcriadas’ más populares en los últimos años, es quien los reparte.

“Los principales clientes de la pizzería ‘Cheli’ son mis seguidores en redes sociales”, dice la emprendedora de 29 años y madre de una niña, quien busca concretar dentro de poco su sueño del local propio.

Y cuando habla de seguidores, se refiere a los que ganó desde que apareció en la contraportada de Trome, hace tres años.

“Yo soy fotógrafa profesional y siempre me ha gustado tomar fotos y que me las tomen. Por eso, cuando tuve la oportunidad de posar para ‘Las Malcriadas’ no dudé un minuto”, recuerda Anita Cabellos.

Desde entonces su popularidad se disparó y ha sabido aprovecharla para emprender con pizzería ‘Cheli’, que lleva el mismo nombre de su hijita de ocho años.

CONDUCTORA DE TELEVISIÓN

Cuenta que luego de salir publicada en el diario, también inició su carrera como conductora de televisión, la que viene desarrollando de manera ininterrumpida desde hace un par de años, con el programa ‘Sábado Rebelde’ de Cable Mundo.

Anita Cabellos asegura que posar para 'Las Malcriadas' fue una decisión que le abrió varias puertas. | Foto: Alan Ramírez.

“A los días de salir en Trome se comunicaron conmigo porque querían que participen en un programa. Me llamó un productor e hice casting, como tengo buen desenvolvimiento frente a cámaras, quedé. Ha sido la oportunidad de mis sueños”, expresa.

Con empeño y talento, el programa está a puertas de mudarse a una señal televisiva más grande y Anita Cabellos lo cuenta con una emoción que contagia. “Es un gran paso para mi carrera”, expresa.

“POSÉ PARA ‘LAS MALCRIADAS’ PORQUE ME SIENTO BIEN CONMIGO MISMA”

Desde su casa en Pueblo Libre, en donde prepara una deliciosa pizza artesanal, asegura que no tiene problemas con los prejuicios de personas que las miran por sobre el hombro tras aparecer en ‘Las Malcriadas’.

“Si yo posé en ‘Las Malcriadas’ es porque quise, porque lo decidí, porque me siento bien conmigo misma y con mi cuerpo. Punto. Sí pues, muchas personas, sobre todo mujeres, a veces señalan, pero a veces es pura hipocresía, cuando juzgan por la decisión que una tomó”, dice.

La elección de Leydi Cabellos, de posar para el lente del emblemático Alan Ramírez, fue una decisión oportuna, ahora lo sabemos. Desde entonces, las oportunidades han aparecido una tras otra y ella las ha sabido aprovechar.

Con la convicción y seguridad propia de las mujeres modernas, está segura que dentro de poco su pizzería se expandirá y su carrera de conductora despegará. Ella solo piensa en darle un mejor futuro a su pequeña hija.