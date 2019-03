Yonhy Lescano envía mensaje por el Día de la Mujer y las redes lo hacen leña con comentarios y memes

Yonhy Lescano no quiere permanecer en silencio. Luego de haberse negado a retirarse del Pleno del Congreso durante el homenaje por el Día Internacional de la Mujer y rechazar tajantemente la denuncia de acoso sexual en su contra, el polémico parlamentario envió un mensaje felicitando a las mujeres en esta fecha de reflexión.

"Saludo a las mujeres valientes de este país que está en deuda con ellas, deuda que desde el Congreso intentamos saldar.

MUJERES PERUANAS QUE SUS JUSTOS DERECHOS NO SEAN DESLEGITIMADOS POR QUIENES LOS UTILIZAN COMO "BANDERA DE LUCHA" PARA FINES MEZQUINOS Y SUBALTERNOS. Feliz día!!", escribió Yonhy Lescano en su cuenta de Twitter.

Junto al texto, el parlamentario adjuntó una foto donde se le ve con una vendedora ambulante. Como era de esperar, muchos no tardaron en expresarle su rechazo por la reciente denuncia de acoso sexual de una periodista en su contra.

"El depredador saludando a sus presas", "Saluda también a todas las golosas que te masajean y que estén desnudas en su cama para que te manden fotos.... DEPREDADOR!!!", "Señor Lescano, su saludo es inoportuno y lo deja peor. No sé quién lo esté asesorando, pero no le hace ningún bien!!! Si su culpabilidad está demostrada, dedíquese a defender su inocencia (si la hubiera) y ya no haga payasadas", fueron algunos de los mensajes que recibió el tuit de Yonhy Lescano.

Incluso, algunos usuarios de Twitter se atrevieron a crear memes que muestran a Lescano como un acosador sexual. "Feliz día golosas", "Acaso tengo cara de mañoso", dicen algunos de los que vienen circulando por las redes.