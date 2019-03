"A mí me bajaron del avión por borracho, no por acoso", dijo Moisés Mamani sobre caso de Yonhy Lescano

El caso de acoso sexual contra Yonhy Lescano ha generado decenas de reacciones de distintos congresistas, incluso la del polémico parlamentario Moisés Mamani, quien también está inmerso en un caso de tocamientos indebidos contra una aeromoza.



Moisés Mamani llamó en vivo al programa de Milagros Leiva mientras la periodista entrevistaba a Yonhy Lescano. Allí, tomó distancia de su colega y aseguró que a él lo bajaron del avión 'por borracho', no por acosador.

"A mí me han bajado por borracho, no por acoso. Yo no he enviado, como el congresista, por WhatsApp acosando a una dama. Yo soy muy respetuoso con las damas", dijo Moisés Mamani durante la entrevista.

Durante la conversación, Yonhy Lescano cuestionó la actitud de la periodista que lo denunció, por salir a hacer público el caso sin revelar su identidad. Asimismo, aseguró que ya que la periodista le contestaba los mensajes, no era considerado acoso.

Cabe indicar que hace una semana, el periodista Erick Sánchez denunció que una de sus colegas fue acosada sexualmente por un congresista de la República. Fue hasta dos días después que revelaron la identidad del parlamentario.

En su defensa, Yonhy Lescano aseguró que el día en el que se realizaron los mensajes de WhatsApp donde le pedía fotos desnuda a la periodista, le entregó su celular a su personal de seguridad, por lo que los textos no fueron escritos por él.

Sin embargo, los otros mensajes donde le propone realizar una entrevista 'como en las películas', si fueron confirmados por el parlamentario, quien dijo que se hacían 'bromas subidas de tono', pero eran consensuadas por la periodista.