YouTube Viral: ¿Somos los peruanos racistas? Mira este experimento [VIDEO Y FOTOS]

El programa Al Sexto Día realizó un experimento para conocer cómo actuarían los vecinos de Lima a la hora de ayudar a otra persona. Lamentablemente todavía existe discriminación racial en nuestra sociedad. El video ya se encuentra en YouTube .



En el video pusieron a prueba cuál sería la reacción de las personas a la hora de ayudar a un extranjero, una persona de rasgos andinos y otra persona de raza negra. Si tú deseas verlo puedes buscarlo en YouTube .



Como era de esperarse, el gran favorecido fue el extranjero, mientras que los dos peruanos fueron marginados. Esto generó más de un comentario negativo en YouTube .

Al extranjero las personas lo ayudaron prestándole el celular para que realice una llamada, mientras que al peruano de rasgos andinos nadie le quiso dar el teléfono. Al tercer personaje, una persona le prestó el celular, pero con altavoz y sin soltar el equipo.



Al momento de vender caramelos, el extranjero fue el que más vendió, mientras que el moreno vendió algunos y el personaje andino no vendió nada. Los comentarios en YouTube no se hicieron en esperar.



Finalmente, el extranjero también fue favorecido al momento de pedir el baño en varios restaurantes, mientras que al personaje moreno le quisieron cobrar un sol y al tercer individuo no le quisieron prestar nada. Todo puede ser visto en YouTube .