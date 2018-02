Viral: Venezolanos reparten rosas a mujeres huancaínas tras insultos de su compatriota a peruanas

Un grupo de venezolanos salió a las calles a regalar rosas a las mujeres, luego de que se difundiera un polémico audio en redes sociales en el que se escucha como uno de sus compatriotas insultara a las peruanas y las llama 'feas'.

Según un audio que ya se ha vuelto viral en Facebook , para algunos venezolanos las mujeres peruanas serían 'todas feas'. En el video viral se escucha una supuesta conversación entre extranjeros que critican la belleza peruana.

"Las peruanas son horribles. Aquí no veo ninguna bonita. Son todas hechas con el mismo molde. Que te digo, son feas", se escucha decir a uno de los venezolanos en el audio viral de Facebook.

Venezolanos reparten rosas a mujeres huancaínas tras insultos de su compatriota a peruanas

Para remediar o hecho por su compatriota y demostrar que no todos piensan de la misma forma, un grupo de venezolanos, con rosas en mano, salió a las calles a homenajear a las mujeres en Huancayo.

"El que dijo eso en el audio no es un hombre de verdad. Un hombre no se expresa así de la mujer. una mujer no se ve por el físico, si no por lo trabajadora que es. La mujer huancaína es muy trabajadora y verdadera",agregó una de las venezolanas.

Por puestos de mercados y algunos puntos en las calles, los venezolanos repartieron sus flores. Algunas preferían no recibirlas mientras que otras, con una sonrisa, agradecían el gesto.