EL CHOQUE DE DOS MUNDOS. Zaira Arias y Adriana Tudela son dos jóvenes que buscan llegar al Congreso. La primera por el partido Perú Libre, mientras que la segunda por Avanza País. Las dos fueron invitadas a participar de una entrevista con la conductora de Buenos Días Perú, Pamela Acosta. La tensión entre ambas creció cuando fueron consultadas por su postura sobre el reclamo ciudadano de una nueva constitución.

Zaira Arias habló sobre la necesidad de un cambio estructural, por el contrario Adriana Tudela indicó que sólo se necesitan reformas. Fue en ese momento que la candidata de Perú Libre arremetió contra su contrincante y le recordó que padre, Francisco Tudela, fue vicepresidente del sentenciado por corrupción y delitos contra los derechos humanos, Alberto Fujimori.

“Nosotros creemos que la nueva constitución no es un reclamo de Perú Libre, ni de Pedro Castillo, DATUM menciona que más del 70% de peruanos están de acuerdo con una nueva constitución. Ella (Adriana) dice que quiere seguir con la constitución, justamente que el señor Hernando de Soto tuvo mucho que ver en el aspecto económico de la constitución del señor Fujimori en época de dictadura. Ya que también su padre de Adriana fue un fujimorista, el primer vicepresidente de Alberto Fujimori, pero Adriana desde su comodidad nos dice que la educación no necesita una mayor partida presupuestal”, menciona Zaira.

Zaira Arias y Adriana Tudela se enfrentaron en Buenos Días Perú-TROME

La estudiante de Administración de Negocios agregó que Adriana Tudela no conoce la realidad del país porque vive en San Isidro, estudió en la Universidad de Lima y tiene maestrías en en el extranjero. “El 80% de los colegios se están cayendo, no tienen agua, no tienen internet. Pero no, no hay que darles mayor presupuesto, esa mezquindad política de personas que viven en su burbuja son peligrosas para el país, para la gente como yo, personas de abajo que tenemos que trabajar para pagar la universidad, para mantener a nuestra familia”.

Al respecto, Adriana Tudela continuó defendiendo su postura. “Los problemas son más de presupuesto que de gestión, la Constitución ha logrado sacar a 12 millones peruanos de la pobreza. No se trata de vivir en una burbuja, es la evidencia concreta. Ese documento nos ha hecho crecer como nunca antes hemos crecido en la historia. No son capaces de ver más allá de su ideología”.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Tacna: Cientos piden nueva Constitución en Marcha Nacional contra vacancia y gobierno de Manuel Merino | VIDEO

Pedro Castillo dará un plazo de 72 horas para que se vayan, extranjeros que llegaron a delinquir

Pedro Castillo plantea convertir las cárceles en talleres y que reos trabajen en obras