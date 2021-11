La historia de Run Run, el zorrito criado como si fuera perro, que fue motivo de preocupación, ternura y noticias en el mundo, no escapa de la inspiración y creatividad del comercio peruano.

La imagen del zorrito en su forma más natural y también como caricatura aparece en polos, peluches, almohadas, cubrecamas, mochilas, tazas, funkos y otros artículos que ya instalan la ‘moda Run Run’. Así, de alguna manera, está apoyando a la reactivación de muchos emprendedores en tiendas físicas y también online.

Por ejemplo, Roberto Calmet y Vicky Quiñones en Gamarra ofrecen polos con la imagen de Run Run incluso vistiendo la blanquirroja y otros con el mensaje ‘No te dejes atrapar’ y ‘creyeron que era un perro’.

“La gente los está pidiendo y acá en Gamarra podemos hacer al momento el diseño que más le guste al cliente. Sale a 25 soles”, indicaron otros comerciantes en la galería Plaza.

Comerciantes sacan diversos artículos alusivos a Run Run y diseños de zorritos. (Eduardo Cavero / Trome)

El Centro de Lima también entró al ‘modo Run Run’ y en la galería Mercado Central’ ya se ofrecen los primeros peluches del zorrito e inclusive variantes en colores. Sus precios van entre los 19 y 28 soles y los más pequeñitos desde 12 soles.

En supermercados también es posible encontrar peluches de zorrito, y muchos niños y adultos al verlo rápidamente lo relacionan y dicen ‘¡Run Run!´.

Comerciantes sacan diversos artículos alusivos a Run Run y diseños de zorritos. (Jessica Vicente / Trome)

VÍA INTERNET

Ante las ganas de tener un recuerdo del zorrito, las posibilidades de conseguirlo se amplían a través de Internet.

“Si te encanta esta temática de zorritos para tus pequeños o como parte de decoración en tu casa, pero no sabes quién es Run Run, estás en nada. Por eso traemos esta nueva colección con productos para bebés, mochilas, peluches, cerámicos, juguetes y accesorios …”, señala la página de Facebook Giancarlo Barletta Carrillo.

Comerciantes sacan diversos artículos alusivos a Run Run y diseños de zorritos. (Trome)

TAMBIÉN EN FUNKOS

Pero hay más. También es posible adquirir funko de Run Run. En el Facebook Peruchos Pop señalan “el zorrito más querido, escurridizo y buscado del Perú, merecía su propia versión Pop”, indican.

Además, en Facebook S Geek se muestra una versión del zorrito molesto. Y a través de su página de Facebook, Legion 3.0 ofrece sus polos de colección Run Run para ellos y ellas. Asimismo, en la de Manualidades LuceSant podrá ver muñecos inspirados en Run Run. (Isabel Medina)

Comerciantes sacan diversos artículos alusivos a Run Run y diseños de zorritos. (Trome)

Comerciantes sacan diversos artículos alusivos a Run Run y diseños de zorritos que los ofrecen a través de páginas de Facebook. (Trome)

SEPA QUE:

*No apoyemos el tráfico de fauna silvestre. Run Run ha despertado ternura, pero no se debe olvidar que se trata de un zorro, no es mascota.

*Los artículos alusivos al zorrito estarán entre los regalos más pedidos de esta Navidad, según proyectan los comerciantes.

*También planean sacar diseños de Run Run con Gianluca Lapadula. Incluso la Conmebol saludó a nuestro delantero mediante un tuit con su imagen usando protector facial, una capa y una espada, a la vez que tenía el mensaje: “Cuando sale la luna, aparece el bravo Lapadula. ¡El Zorro!”.