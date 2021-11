El zorrito Run Run, que fue confundido por un perro, fue capturado en las últimas horas por las autoridades de Serfor. De ser un salvaje animal se ha convertido en un símbolo contra tráfico de fauna silvestre en el Perú y es por eso que ya abrió su OnlyFans por una buena causa. Aquí te contamos.

Con el apoyo de Profonanpe, el popular Run Run busca recaudar fondos para salvar a los animales silvestres del Perú de la mano de los centros de rescate a rehabilitarse y tener un hogar.

“¡Hola! Soy Run Run, un zorro andino de la región alto andina de Perú. Hace un par de años me trajeron a Lima contra mi voluntad y hoy soy el zorro más famoso del Perú. Sin embargo, no soy simplemente una cara bonita y por eso quiero usar mi imagen para que más animales como yo no tengan que abandonar su hogar. ¿Quieres ayudar?”, se lee en la cuenta de OnlyFans del zorro.

Cabe precisar que Profonanpe no recauda dinero a través de OnlyFans, pues en la cuenta de Run Run solo se encontrará la información para hacerlo. Aquí te dejamos los números de cuenta para mostrarle tu apoyo:

BCP Soles Profonanpe:

Cuenta: 191 01576556 0 79

CCI: 00219110157655607959

Profonanpe es una entidad privada sin fines de lucro, especializada en la captación y administración de recursos financieros de manera eficiente, destinados a la ejecución de programas y proyectos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad, la mitigación y adaptación del cambio climático.

VECINOS LLORAN LA CAPTURA DE RUN RUN

Maribel Sotelo, dueña del pequeño zorro, se pronunció tras su captura y no pudo evitar conmoverse. Según dijo, el animal se ha ganado el cariño de todos los vecinos, quienes están molestos por haberlo atrapado cuando no es salvaje.

“No son buenas noches, lo que yo pido es que a donde vaya Run Run esté bien, que le den su espacio para poder ir a verlo. Los vecinos también quieren ir a visitarlo, ellos se han encariñado bastante y están llorando. A mi hijo más que nada le chocó bastante su captura”, dijo a las cámaras de ATV Noticias.