Zorro Zupe fue trasladado al penal Ancón II, donde cumplirá su condena [VIDEO]

Ricardo Zúñiga Peña, mejor conocido como el Zorro Zupe, fue trasladado esta tarde al penal Ancón II. Allí cumplirá su condena de dos meses impuesta por el Poder Judicial, al ser encontrado culpable de los delitos contra el honor y difamación en agravio del futbolista Carlos Zambrano.



La decisión la tomó la junta de clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes concluyeron que debido al delito y los antecedentes del Zorro Zupe, además que no es peligroso ni reincidente, podía permanecer en este presidio sin ningún problema.

"La clasificación ya se dio, solo estamos esperando la lista firmada de la junta. Están esperando terminar con toda la clasificación de los demás internos", contó una fuente allegada a Trome sobre la decisión.

Hasta hoy, el Zorro Zupe se encuentraba en la carceleta del Inpe, ubicado en el sótano del Poder Judicial, en el Centro de Lima. "Su traslado se realizará a partir de las 3 de la tarde. Está tranquilo esperando ser llevado a su penal", precisó una fuente del Inpe a Trome.pe.



CASO ZAMBRANO

La pena del Zorro Zupe será efectiva desde este 12 de febrero y durará hasta el 11 de abril del presente año. Además, deberá pagar 50 mil soles como reparación civil a Carlos Zambrano.



Pero ¿qué llevó al Zorro Zupe a prisión? Nada menos que sus propias palabras, pues en el 2016, durante una emisión de El Valor de la Verdad, afirmó que el jugador Carlos Zambrano lo invitó a viajar a Europa.

Según contó el Zorro Zupe, el viaje nunca se llevó a cabo porque él no tenía visa. Pero dijo desconocer si Carlos Zambrano quería que vaya para presentarle a alguna persona en particular.

"Chateando así, me dijo, me envió mi carta de invitación y ya. Me dijo para ir a Alemania. Yo nunca había ido entonces estábamos hablando de sitios a los que nunca habíamos ido", dijo el Zorro Zupe en El Valor de la Verdad.​

