‘100 días para enamorarnos’ es una producción en formato telenovela/serie de Telemundo , cuyas grabaciones se iniciaron en octubre del 2019, pero recién su primer capítulo transmitió el martes 28 de abril. La telenovela es una adaptación de la historia argentina titulada ’Cien días para enamorarse’, creada por Sebastián Ortega. En su primer día de estreno la historia protagonizada por Erick Elías, Ilse Salas, David Chocarro y Mariana Treviño, logró ser lo más visto entre el público joven dentro de Telemundo.

En el reparto también comparten roles: Andrés Almeida, Humberto Zurita, Sylvia Sáenz, Héctor Suárez Gomís, Sofía Lama, Manuel Balbi, Lucas Velázquez, Daniela Bascopé, y de las primeras actrices Macaria y Beatriz Monroy, entre otros.

‘100 días para enamorarnos’ aborda los temas como la inclusión, el bullying, la homosexualidad y la transexualidad, los diferentes tipos de familias, el divorcio junto con la separación matrimonial y las adicciones, lo cual ha hecho que esta producción sea de las favoritas del público adolescente, sobre todo en México donde sus capítulos se convierten en tendencia en las redes sociales.

La historia de ‘100 días para enamorarnos’ gira en torno a dos buenas amigas, Constanza Franco (Ilse Salas), una abogada muy sofisticada y exitosa, además de madre y esposa; y a Remedios Rivera (Mariana Treviño), también madre y esposa amorosa, pero que, a diferencia de su amiga, es un espíritu libre que no puede mantener su vida en orden. Ambas mujeres deciden terminar 20 años de matrimonio con sus respectivos esposos.

Elenco de 100 días para enamorarnos de Telemundo

La vida de Remedios es complicada cuando decide separarse de Max (Andrés Almeida), su esposo actual y reaparece Emiliano (David Chocarro), su primer amor. Mientras tanto, Constanza acuerda con su esposo Plutarco (Erick Elías), tomar un descanso de 100 días. Una vez que hayan transcurrido los 100 días, deberán decidir si mantener el matrimonio o no.

Pero además de los protagonistas, las historias que han tomado relevancia en en esta producción de Telemundo es la de ‘Alejandra’ (Macarena García) y ‘Lucía’ (Fernanda Urdapilleta), cuya relación amical se ha convertido en la favorita de los adolescentes y han llamado a la pareja ‘Luciale'.

PERSONAJES EN ‘100 DÍAS PARA ENAMORARNOS'

ERICK ELÍAS ES PLUTARCO CUESTA

Plutarco es abogado de renombre, esposo de Constanza y orgulloso padre de Daniel y Martin. Carismático, intuitivo, impulsivo y arrojado. Es un hombre de negocios. Nació en México y llegó a Houston por complacer a su amor. Está en peligro de perderlo todo si Constanza sigue con la idea de separarse, pero Plutarco la ama demasiado. No va a dejar ir todo así como así, por eso le propone el acuerdo de 100 Días cuando ella le pide el divorcio.

ILSE SALAS ES CONSTANZA FRANCO

Constanza es una exitosa y sofisticada abogada que, tras 18 años de matrimonio, ha comenzado a tener problemas en su relación, por lo que intentará pedir el divorcio, aunque su esposo la sorprenderá con una original propuesta.

“Entra en una crisis de edad y toma la decisión de separarse. Hacen un contrato ella y su marido de 100 días para ver qué pasa”, señaló la actriz.

“Me encanta porque no es la mamá perfecta, no es la esposa perfecta, no es nada perfecta”, expresó.

MARIANA TREVIÑO ES REMEDIOS RIVERA

Remedios es la mejor amiga de Constanza y es una mujer de espíritu libre que lucha por mantener su vida en orden, especialmente tras reencontrarse con su primer amor, quien es el padre de su hija.

Remedios es la Esposa de Max y madre de Ale (Macarena Garcia). Emigró de México de forma irregular a Estados Unidos junto a su padre Ramiro, al morir su madre. Con los años logran legalizar su estancia.

Vive en casa de su padre (ubicada en un tradicional barrio mexicano a las afueras de Houston) junto a su hija y esposo, pues no han conseguido la estabilidad para independizarse. Es improvisada, rebelde, caótica y con un corazón gigante. Sueña con tener su casa propia, perdió la suya por no pagar la hipoteca. Es una mujer que siempre se valió por sí misma. Remedios deberá ver cómo el gran amor de su juventud y padre de su hija, Emiliano, regresa a su historia. Ella decide divorciarse de Max el mismo día que su mejor amiga Constanza decide tomarse 100 Dias con su esposo Plutarco.

DAVID CHOCARRO ES EMILIANO LEÓN

Emiliano es exitoso y es el viejo amor de Remedios. Mujeriego, seductor, discreto, guapo y atlético. Un mexicano incapaz de comprometerse en una relación. Quiere hacerlo todo con tal de conectar con Remedios, por quien sigue sintiendo algo que lo mueve, le inquieta y le sorprende.

ANDRÉS ALMEIDA ES MAX BARRIOS

El artista Andrés es Max, el esposo de Remedios verá su vida completamente transformada cuando ella le pide el divorcio.

HÉCTOR SUÁREZ GOMIS ES LUIS CASAS

Está casado con Jimena Sosa, pero tiene un pequeño problema: es adicto al sexo, por lo que estará con varias mujeres poniendo en peligro su matrimonio. Además oculta otro gran secreto.

“Este hombre resulta que tiene adicción al sexo, por lo que está con una y con otra, y no puede parar”, aseguró Héctor Suárez Gomís sobre su personaje.

HUMBERTO ZURITA ES RAMIRO RIVERA

Es un migrante que se mudó a los Estados Unidos para tener una vida mejor. Es el papá de Remedios y se considera un padre muy amoroso. “Cruzó la frontera para cumplir sus sueños y puso un taller. Le ha ido muy bien, tiene una familia, es un padre amoroso, un abuelo cariñoso”, señaló el actor Humberto Zurita.

MACARENA GARCÍA ES ALE RIVERA BARRIOS

Ale, es hija de Remedios, e hija adoptiva de Max. . Estudiante destacada, reservada, introvertida y fanática del fútbol americano. Ale sabe que MAX no es su padre biológico, pero no le importa saber más. Su comportamiento y vestimenta son objeto de burla y discriminación en el colegio. Desde niña encontró un cómplice y confidente en Daniel, el hijo de Constanza y Plutarco. Aprenderá a aceptarse tal y como es.

XIABANI PONCE DE LEÓN ES DANIEL CUESTA

Hijo mayor de Constanza y Plutarco. Noble sensible, aplicado y buen amigo. Su mejor y única amiga es Ale. Poco a poco se irá abriendo a nuevas amistades e incluso al amor. La música jugará un papel muy importante en su vida.

También participan en ’100 días para enamorarnos':

Macaria es Mónica Franco

Eduardo Ibarrola es Pedro Franco

Gael Sánchez es Marín Cuesta

Lucas Velázquez es Pablo Franco

Manuel Balbi es Fernando Barroso

Shaula Vega es Marlene Blanco

Daniela Bascopé es Isabel Morales

Gabriel Tarantini es Benjamín Flores

Sheryl Rubio es Mariana Velarde

CANALES QUE TRANSMITEN TELENOVELA

Telemundo, 9:00PM

Teletica Canal 7, 2:30PM

Telemundo Puerto Rico, 10:30PM

Canal 2, 1:30PM

CAPÍTULOS DE ‘100 DÍAS PARA ENAMORARNOS'

CAPÍTULO 1: «Pareja en crisis»

El matrimonio entre Constanza y Plutarco no marcha nada bien. Los celos desencadenan una discusión que los obliga a replantear su relación, justo el día de su 18º aniversario.

CAPÍTULO 2: «El insólito acuerdo»

Constanza y Plutarco revisan los puntos del pacto y se desata otra discusión, cuando él ventila la crisis en la oficina. Como una mala racha, el divorcio también afecta a Remedios y Max.

CAPÍTULO 3: «Plutarco estrena su libertad»

Plutarco sigue el consejo de su amigo Emiliano: disfrutar de 100 días en las mieles de la libertad. Gloria hizo su divorcio en el despacho de Cuesta. Ella está lista para una nueva relación.

CAPÍTULO 4: «En la gloria»

Gloria y Plutarco tienen una cita romántica en la que todo parece ir sobre rieles. Un buen vino acompaña la velada, pero inesperadamente, alguien toca a la puerta. Una tormenta se avecina.

CAPÍTULO 5: «El turno es de Constanza»

Constanza y Plutarco están separados, pero en lo profesional siguen juntos. Van a la corte y aparece Roger Montero, un destacado y apuesto periodista con quien tiene una cita.

CAPÍTULO 6: «La dura competencia»

Roger Montero no sólo es un buen candidato para Constanza, también es fuente excepcional de información para ganar un caso. Plutarco estalla de celos. Remedios revela su más preciado secreto.

CAPÍTULO 7: «Efecto tequila»

Remedios cuenta con Constanza como abogada. Las amigas están de celebración y desahogan sus penas con tequila. No saben lo que dicen ni lo que hacen. Plutarco y Emiliano van al rescate.

CAPÍTULO 8: «La apuesta de Sol»

Plutarco Cuesta tiene una cita y un plan para huir de la fiesta de cumpleaños de Jimena, para ver a Sol. Mientras ella coquetea con su hijo Daniel, él busca una excusa para salir.

CAPÍTULO 9: «La cuesta del amor»

Plutarco se sale con la suya. La noche es joven y Sol le pide que la sorprenda. Daniel, su hijo no puede más, lo mata la curiosidad. El tío Emiliano le da consejos para conquistar a una mujer.

CAPÍTULO 10: «El imperio de los machos»

Plutarco y Constanza no olvidan su rol de padres y ayudan a Daniel a conquistar a la chica de sus sueños. Nicolás y un disfraz disparan las alarmas en la doble vida de Luis. Jimena sospecha.

CAPÍTULO 11: «Los tiempos cambian»

Constanza y Plutarco están obligados a adaptarse, si quieren sobrevivir al pacto de los 100 días. Se dan la oportunidad de estar con alguien más y la experiencia es un tanto complicada.

CAPÍTULO 12: «Amor cibernético»

Plutarco crea un perfil falso en internet. Su estrategia es sacarle información a Constanza, acercarse a ella otra vez y descubrir qué busca como mujer.

CAPÍTULO 13: «Telaraña de mentiras»

Daniel invita a Sol a casa y se invierten los roles. El joven exige a sus padres que se comporten. Es la primera cena familiar, surgen las preguntas y Plutarco es quien más sufre.

CAPÍTULO 14: «Infiel a la vista»

Las mentiras tienen patas cortas. La doble vida de Luis está en juego. Una salida con Aurora y Nicolás podría dejarlo al descubierto. Jimena está en el mismo lugar. El miedo se apodera de él.

CAPÍTULO 15: «Capricho»

Plutarco está demasiado ocupado en su rol de padre e ignora todas las llamadas de Sol. Ella llega a casa de Emiliano, sin previo aviso y fuera de control para enfrentarlo.

CAPÍTULO 16: «Del amor a la locura»

Jimena y Aurora esperan a Luis y las dos lo llaman al mismo tiempo. La improvisación y las excusas se ponen a prueba. Sol amenaza con revelar todo, mientras Plutarco le ruega que no lo haga.

CAPÍTULO 17: «Adiós al pacto»

Constanza le confiesa a Marcelo que su ex es el amor de su vida. Constanza y Plutarco salen a almorzar, hablan de negocios y ella acepta romper el acuerdo. Lo celebran con un beso.

CAPÍTULO 18: «No hay vuelta atrás»

Plutarco se siente el peor hombre del planeta. Hace todo lo posible por evitar que su hijo Daniel se entere de su relación con Sol y ella lo tilda de cobarde. Constanza, hundida en el dolor.

CAPÍTULO 19: «Impulsos del corazón»

Remedios sorprende a Emiliano, lo espera en su propio apartamento. Nada los detiene, excepto una llamada de Alex. Algo les preocupa enormemente, cómo manejar la situación.

CAPÍTULO 20: «La vida loca en Miami»

Constanza busca oficinas en Miami para trabajar y vivir allí. Remedios la acompaña y la pasan bien. Jimena le anuncia a Plutarco que su cliente quiere la separación del despacho.

CAPÍTULO 21: «Cara o sello»

El Lobo Ramírez contrata a Remedios como su asistente personal y a Constanza la quiere como abogada en su divorcio. Las amigas lanzan la moneda a ver quién se queda con el famoso deportista.

CAPÍTULO 22: «El caso más difícil»

El despacho de Plutarco toma el divorcio de Lobo Ramírez, después de presentar a Constanza como su esposa. La situación no puede ser más incómoda para todos. El deportista es cliente y rival.

CAPÍTULO 23: «El viejo truco de la seducción»

Remedios le advierte a Constanza que tenga cuidado. Lobo invita a Constanza a cenar y la lleva al estadio, el mejor lugar para seducirla.

CAPÍTULO 24: «Lobo puede con todas»

Lobo es un ganador en la vida. Constanza y Remedios no escapan de su debilidad: las mujeres. Un baño de espuma a escondidas es demasiado tentador. El dueño de casa sorprende.

CAPÍTULO 25: «Partidazo»

En su debut, Lobo es un triunfador y Constanza queda encandilada. Plutarco firma el contrato para representar a Ramírez legalmente en su divorcio. Cuesta los enfrenta por separado.

CAPÍTULO 26: «Gallitos de pelea»

El padre de Constanza va a parar al hospital. Plutarco y Lobo compiten por consolarla en este asunto, que Cuesta lo considera de carácter familiar. Se da un acalorado cruce de palabras.

CAPÍTULO 27: «Triángulos amorosos»

Plutarco oye detrás de la puerta. Invitan a bailar a Constanza y los celos se desatan sin freno. Todos coinciden en un mismo lugar y la temperatura se eleva a un nivel insospechado.

CAPÍTULO 28: «Toma y dame»

Plutarco y Constanza no paran de discutir y darse celos. Repasan los puntos que violaron del acuerdo. Max da un paso atrás. Aurora tiene una prueba irrefutable contra Luis.

CAPÍTULO 29: «La fiesta inolvidable»

Lobo aparece con una invitación para Constanza. Plutarco tiene una nueva cita con Gloria y cuando menos lo esperan, una fiesta de adolescentes interrumpe la noche de todos.

CAPÍTULO 30: «Como lobo a su presa»

Las pruebas contra Lobo son muchas y Constanza se las entrega a Plutarco. Al sentirse desenmascarado, Ramírez intenta demostrar su inocencia, pero acorralado saca sus garras.

CAPÍTULO 31: «Plutarco al bate»

Basándose en la supuesta violación del acuerdo de confidencialidad y la mala fe, y con el único propósito de obtener dinero, Lobo demanda al despacho de Plutarco y Constanza.

CAPÍTULO 32: «Por los viejos tiempos»

Un video hace que Plutarco y Constanza recuerden su vida juntos y se acerquen al feliz matrimonio que eran, cuando tuvieron a sus hijos. A Cuesta se le ocurre una buena idea.

CAPÍTULO 33: «Dos hombres para una cita»

Plutarco pone a prueba a Constanza y usa sus dos identidades para invitarla a salir. Ella tendrá que elegir a quién le cancela, a su ex o a su amor virtual, Marcelo.

CAPÍTULO 34: «Los 100 días de Luis»

Luis corre la arruga, no le dice la verdad a Jimena y le pide 100 días. No tiene a dónde ir. Emiliano y Plutarco son sus amigos y cómplices de la situación que estalla frente a todos.

CAPÍTULO 35: «Los cómplices están de fiesta»

Remedios, Constanza, Plutarco y Emiliano brindan por su amistad de 20 años. Aurora, cansada de estar en el anonimato tiene algo que decirles y una decisión que tomar. Jimena tiene que saberlo.

CAPÍTULO 36: «Sin el pan y sin la torta»

La noche de sexo de Luis y Jimena pone en duda el acuerdo de 100 días. Aunque intentan decirle la verdad, ella está ciega, sorda y muda. Marcelo la pasa muy mal, al descuidar su teléfono.

CAPÍTULO 37: «El pretexto»

Darío busca a Jimena dice, por un asunto legal, y Luis toma esa visita como una amenaza a su relación y justifica los 100 días. Aurora trata de abrirle los ojos a Jimena, que no para de hablar.

CAPÍTULO 38: «Sorpresas te da la vida»

Constanza se deja llevar por el consejo que le da Remedios. Intenta volver a salir y toma una nueva oportunidad con Fausto. Cuando menos lo espera, reaparece alguien más. Luis pide auxilio.

CAPÍTULO 39: «Constanza va por más»

Jimena y Remedios motivan a Constanza a darse una oportunidad con Roger. Constanza acepta la invitación a cenar con él, después de una escena de celos de Plutarco.

CAPÍTULO 40: «Acorralado»

Luis no puede evitar que sus dos mujeres lo presionen, está entre la espada y la pared. Un poco loco y mentiroso, pero asume su rol de padre e insiste que su corazón está dividido en dos.

CAPÍTULO 41: «Soy Alex»

Ale tiene muchas cosas que decirle a Lucía y cuando todo iba bien entre ellas, surge otra piedra en el camino. Van a un círculo de apoyo juntas y un mensaje en público genera caos.

CAPÍTULO 42: «El coraje de todos»

Es el primer día para Álex en la escuela y da un paso adelante. Remedios no quiere quedarse atrás y comparte su decisión con Emiliano. Plutarco asume otro rol en el despacho.

CAPÍTULO 43: «El ataque»

Tras decir la verdad, Alex es víctima de la intolerancia. Aunque todos sospechan quienes fueron, no hay pruebas de la agresión. Remedios busca refugio en otro lado, de inmediato.

CAPÍTULO 44: «No hay dos sin tres»

La congelación de óvulos de Gloria trae otra discusión entre Plutarco y Constanza. Despierta interés y hasta preocupación por los hijos que quieran tener, si se enamoran otra vez.

CAPÍTULO 45: «Inoportunos»

La cosa se pone color de hormiga. No todos están dispuestos a hacer lo que no quieren. A Emiliano le cuesta abrir la puerta, a Plutarco responder una propuesta y a Susi entender quién es Nico.

CAPÍTULO 46: «El cuarto poder»

La confidencialidad se va al diablo. Roger ventila detalles de los Quintero en TV. Se desata una discusión sin precedentes. Plutarco pide el video de vigilancia, la prueba del delito.

CAPÍTULO 47: «Olfato de sabuesos»

Plutarco, Remedios y Constanza enfrentan con pruebas a los mentirosos que los engañaron y cada uno toma una decisión que marca sus vidas. Roger intenta enmendar su traición.

CAPÍTULO 48: «Un corazón para dos»

Remedios y Max quedan encerrados, bailan y recuerdan viejos tiempos, se besan y terminan haciendo el amor. Emiliano, entonado le deja un mensaje a ella, pero además es imprudente.

CAPÍTULO 49: «Una bomba a punto de explotar»

La tensión está en el ambiente. Gloria cuida a Martín y Constanza entra en cortocircuito. Emiliano toca fondo al recibir una mala noticia y Jimena le pide complicidad a Darío.

CAPÍTULO 50: «Un coqueteo picante»

Karla se confiesa con Constanza y le pide que abra su corazón. Sin ánimo de confundir, la abogada confirma que atenderá su caso, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Plutarco las ve.

CAPÍTULO 51: «Sin palabras»

Después de 20 años, reaparece Iván y Constanza admite que se pone muy nerviosa al verlo. Ella lo había dejado plantado en el altar y el reencuentro la deja sin poder dar una explicación.

CAPÍTULO 52: «Cenizas de amor»

Mónica le cuenta a Constanza que Iván nunca la pudo olvidar y que le sigue gustando tanto, como el día que lo dejó. Su reencuentro hace temblar a sus matrimonios y Remedios lo nota.

CAPÍTULO 53: «El otro pacto»

El retiro al desnudo sube la temperatura. Constanza y Plutarco coquetean mientras trabajan y hacen otro acuerdo en secreto, que no puede llegar a oídos de nadie. Ni siquiera a los amigos.

FICHA TÉCNICA ’100 DÍAS PARA ENAMORARNOS'

Género: Telenovela / Comedia romántica

Creado por: Ricardo Álvarez Canales

Basado en: 100 días para enamorarse de Sebastián Ortega

Escrito por:

Amaris PáezAlejandro Quesada (asesoría y supervisión literaria)

Violeta Fonseca (edición literaria)

Vivianne Cárdenas (diálogos)

Dirigido por: Fez NoriegaRicardo Schwarz

Director(es) creativo(s):

Pedro Larrechea (arte)

Rolando Delabat (escenografía)

Lisette GraffeMarcela Gotera (ambientación)

Protagonistas:

Ilse Salas

Mariana Treviño

David Chocarro

Erick Elías

Sylvia Sáenz

Sofía Lama

Héctor Suárez Gomís

Tema principal: «Quiero despertar» (interpretado por Efecto Mandarina)

Compositor(es): Joaquín Fernández

País de origen: Estados Unidos

Idioma(s) original(es): Español

N.º de temporadas: 1

Productor(es) ejecutivo(s): Miguel Varoni

Productor(es): Orangel Lara, Ernesto Cabrera, Elizabeth Suárez

Lugar(es) de producción: Houston, Texas Monterrey, Nuevo León, Miami, Florida

Cinematografía

Jorge ColónMariano Ardanaz (cámaras)

José Luis VelardeGerónimo Denti (fotografía)

Editor(es): Ellery Albarrán, Maribel García