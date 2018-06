Aparentemente las cosas no han salido tan bien para el actor Ross Butler , a pesar del éxito que ha tenido la serie 13 Reasons Why , en la cual interpreta a Zach Dempsey . Esto se debería a que según TMZ ha sido demandado por intento de asesinato y robo; y quien lo acusa por presunta conspiración es el ex esposo de Frances Bean Cobain, Isaiah Silva.

Reportada inicialmente por Billboard , los cargos se habrían extendido también a Courtney Love (viuda de Kurt Cobain) , al mánager Sam Lufti y a Ross Butler , actor de la serie 13 Reasons Why .

En la denuncia Isaiah declara que en el 2016 tres personas habrían ingresado a su casa en West Hollywood para intentar robar la icónica guitarra de Kurt Cobain , entre ellos el actor de la serie 13 Reasons Why , la cual obtuvo como regalo de su ex esposa Frances Bean Cobain (hija del vocalista de Nirvana ).

La guitarra acústica de Kurt Cobain tiene un valor histórico y emocional, esto se debe a que fue utilizada durante la presentación en MTV Unplugged cinco meses antes de su muerte. Isahía asegura que Courtney Love habría sido la cabeza de todo, pues tendría pruebas que ella buscaba volver a tener la guitarra.

Isaiah Silva alegó que durante suceso sufrió agresiones y que todo habría estado planeado para finalmente asesinarlo.

Por ahora, sólo la ex esposa de Kurt Cobain, Courtney Love s e ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter donde escribe que las palabras de Isaiah Silva son ‘absurdas y no tienen sentido'.

