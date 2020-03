El 2020 es un año bisiesto, una particularidad que sucede cada cuatro años. Esto significa que el mes de febrero tendrá 29 días y no 28 como sucede normalmente. En realidad, cada año tiene 365 días, pero también hay 5 horas y 48 minutos que no se contabilizan, por lo que cada cuatro años se suman para poder contar un nuevo día, el 29 de febrero.

Cada cuatro años vemos esta anomalía en nuestros calendarios, pero ¿por qué existe y desde cuándo? Para responder a estas preguntas debemos trasladarnos a la Antigua Roma, hace más de dos milenios, cuando se descubrió que el calendario no estaba del todo alineado con el año solar.

Los años bisiestos han sido asociados con todo tipo de rituales y creencias (Foto: pixabay)

Nuestro planeta no solamente tarda 365 días en dar una vuelta al Sol sobre su órbita como algunos piensan, sino 5 horas, 48 minutos y 56 segundos más. Cada cuatro años, esas horas y minutos extras, se convierten en un día: el 29 de febrero.

Lo cierto es que giran muchos mitos y leyendas en torno ese “día fantasma” que, cada cuatro años, se agrega al calendario. Algunos consideran que el 29 de febrero es un día de mala suerte ¿Por qué? A continuación, te lo contamos.

El 29 de febrero solo ocurre cada cuatro años (Foto: pixabay)

¿POR QUÉ EL 29 DE FEBRERO ES DE MALA SUERTE?

Al 29 de febrero en especial, los escoceses lo consideran un día de tan mala suerte como los martes 13 en algunos países o los viernes 13, en otros. A esta idea se suman los griegos quienes, además, creen que casarse en año bisiesto lleva al fracaso de la pareja.

Mientras que los británicos lo conocen como el Día de los Solteros, y es el único momento en que las mujeres pueden proponer matrimonio a los hombres.

Curiosamente, algunos hechos históricos fatales han ocurrido en años bisiestos, es decir, años que han tenido días 29 de febrero en su haber. Aquí alguno de ello:

La llegada de Cristóbal Colón a América, que él creía era India, ocurrió en el año bisiesto de 1492. En una siguiente expedición, ocurrida en el año 1504 (también bisiesto), ocurrió un eclipse lunar, algo que el navegante genovés aprovechó para convencer a los nativos de cooperar con él.

El Titanic se hundió entre el 14 y el 15 de abril del año 1912, año bisiesto.

Mahatma Gandhi, el gran pacifista indio, fue asesinado un 30 de enero de 1948, año bisiesto.

Martin Luther King, activista por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, fue asesinado el 4 de abril de 1968, año bisiesto.

En México, el 2 de octubre de ese mismo 1968, ocurrió una masacre de estudiantes en la plaza de Tlatelolco de la capital, que se calculó en más de 400 muertos y alrededor de 2,500 heridos y desaparecidos. Ese año bisiesto estuvo marcado por movimientos y revueltas estudiantiles en diversos países del mundo, además de México, como Uruguay, Alemania y Francia.

El 8 de diciembre de 1980, año bisiesto, fue asesinado John Lennon, ex Beatle.

Y en 2020 tenemos epidemia de coronavirus COVID-19 en el mundo.

A febrero, que se caracteriza por tener sólo 28 días, este año se le suma un día más: el 29 (Foto: pixabay)

MITOS, LEYENDAS Y CURIOSIDADES SOBRE LOS AÑOS BISIESTOS

MATRIMONIO:

En Grecia, algunas parejas tradicionalmente evitaban casarse en un año bisiesto porque se pensaba que traería mala suerte en el futuro.

Pero en Reino Unido los años bisiestos se conocen sobre todo como aquellos en los que las mujeres pueden proponer matrimonio a los hombres. La costumbre se popularizó en el siglo XIX, cuando se alentó a las mujeres que realizaran sus proposiciones en tarjetas postales.

La leyenda dice que el santo irlandés San Patricio emitió un decreto en el que otorgaba a las mujeres el derecho a proponer el asunto una vez cada cuatro años.

Otros dicen que fue la reina Margarita de Escocia la que emitió una ley en 1288 que daba a las mujeres solteras la libertad de proponer matrimonio durante un año bisiesto, y el hombre que se rehusara era multado.

EMPRESARIOS Y BENEFACTORES BISIESTOS:

“Dona tu día bisiesto a la caridad”, insta el sitio easyfundraising.org y muchos otros similares que existen principalmente en Europa y Estados Unidos.

Hay campañas para que la gente done, participe o reúna fondos para una variedad de causas, desde investigación de cáncer hasta actividades comunitarias.

Los grupos de caridad invitan a que los empresarios acuerden dar a sus trabajadores el 29 de febrero libre. Y sobra decir que no todos están dispuestos.

FIESTA DE CUMPLEAÑOS GRATIS EN TEXAS:

Actualmente en el mundo hay 4,1 millones de personas que nacieron el 29 de febrero. Estas personas sólo pueden celebrar un "cumpleaños apropiado" cada cuatro años. Muchos celebran el 28 de febrero, pero no es lo mismo.

La buena noticia es que todos los bebés bisiestos pueden tener una fiesta en la ciudad de Anthony, en Texas, Estados Unidos. Esta es la autoproclamada Capital Mundial del Año Bisiesto y realiza un festival de cuatro días durante los años bisiestos que incluye una enorme cena de cumpleaños para los nacidos el 29 de febrero.

DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS:

El 29 de febrero es también el Día Mundial de las Enfermedades Raras en los años bisiestos, ya que se celebra el último día de febrero. Su implantación se produjo en 2008 y se escogió precisamente ese día por considerar la singularidad del 29F como una asociación idónea para la concienciación de estas enfermedades.

¿QUÉ ES EL AÑO BISIESTO?

Un año bisiesto es un año que tiene un día extra en el calendario. Eso quiere decir que en lugar de tener 365 días, tiene 366. Se dice que son bisiestos, todos los años que son divisibles por cuatro, pero con algunas excepciones: si cumple con el requisito previo pero es divisible por 100, no será bisiesto, a menos que sí se pueda dividir por 400.

Por ejemplo, los años 800, 1200 y 2000 fueron bisiestos, pero 1700 y 1900 no lo fueron porque no son divisibles por 400, a pesar de que son divisibles por cuatro. Asimismo, el 2400 es año bisiesto, mientras que 2100, 2200, 2300 y 2500 no lo son.

ESTOS SON LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS BISIESTOS

2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2052, 2056. Así, en 2020 contaremos con 366 días y un 29 de febrero.

En los años bisiestos, que ocurren cada 4 años, se suma un día adicional (Foto: pixabay)

