“Ad Astra: hacia las Estrellas”: la incursión de Brad Pitt en la ciencia ficción | VIDEO

"Ad Astra: Hacia las Estrellas" , un thriller de ciencia ficción que se desarrolla en el espacio y tiene como protagonistas aBrad Pitt , Tommy Lee Jones y Liv Tyler.

La cinta sigue la vida Clifford McBride (Jones), un veterano astronauta que lleva 16 años desaparecido tras realizar una misión a Neptuno en búsqueda de vida fuera de la Tierra.

Cuando su hijo, el también astronauta de élite Roy McBride (Pitt), es informado de que su padre se encuentra en los bordes del sistema solar, este decide viajar a su encuentro para descubrir la verdad sobre su desaparición y desentrañar un misterio que amenaza la supervivencia en la Tierra.

El director James Gray reveló algunos detalles de la cinta en conversación con Gamesradar. “Kubrick ya habla de extraterrestres, ¿son buenos o malos? Queríamos hacer lo contrario y decir: 'No hay nada ahí fuera, los seres humanos son todo lo que tenemos. No busques dioses falsos. Pequeños hombres verdes no vendrán aquí para salvarnos’”, dijo.

Gray quiso explorar la idea de lograr presencia humana en otros planetas como una distopía, y no una maravillosa utopía como suele pensarse. Si se tiene la posibilidad de romper las ataduras de la gravedad y con tecnología de punta transportar a la humanidad a otro planeta, ¿esta se llevaría consigo sus defectos? ¿Qué pasaría si las cosas no salen conforme lo planeado?, son algunos de los cuestionamientos que presenta la cinta.

“Ad Astra: Hacia las Estrellas” se estrenará este 10 de octubre en todos los cines del país.