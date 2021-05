Tras varias semanas de rumores, la presentadora de TV, Adamari López, rompió su silencio y confirmó que tomó la decisión de separarse de Toni Costa, con quien mantenía una relación de 10 años y tuvo una hija.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y presentadora compartió un video de casi dos minutos en los que habla sobre la decisión de separarse del bailarín español. Según dijo, este distanciamiento servirá para “reevaluar” la relación y ver si pueden “rescatarla”.

“Hoy quiero contarles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y asimilar, pero como siempre he hecho, y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que lo escuchen de mí”, manifestó Adamari López.

“Como bien saben llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, añadió la actriz.

Como era de esperarse, en menos de una hora la publicación de Adamari López ha conseguido más de 100 mil views y cientos de comentarios que le desean lo mejor, entre ellos, los mensajes de Jacqueline Bracamontes, Daniela de Diacomo, entre otros.

