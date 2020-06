Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez eran una de las parejas más estables del medio mexicano, así que cuando anunciaron su separación sorprendieron a más de uno por la difícil decisión que tomaron tras estar más de seis años juntos.

La actriz mencionó que una de las razones que los llevó a la separación fue la mala comunicación que tenían, ya que los dos tienen formas diferentes de pensar.

''Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro lenguaje'', recordó Derbez en el podcast La magia del caos.

Pero más allá de los problemas de comunicación que tenía la pareja, la actriz asegura que logró una buena relación con Lorenza, la hija mayor que Muricio Ochmann tuvo con María José del Valle, profesionista del mundo de la arquitectura.

Hace unos días Alessandra Rosaldo hizo un vivo con Aislinn Derbez donde hablaron de muchos temas y uno de ellos fue para saber cómo le fue a la hija de Eugenio como madrastra de la hija de su ex pareja.

Aislin Derbez contó cual fue la técnica que usó para ganarse el cariño de la hija mayor de Mauricio Ochmann (Foto: Instagram)

¿CÓMO SE PORTÓ AISLINN DERBEZ CON LA HIJA ADOLESCENTE DE AMURICIO OCHMANN?

Cuando el actor le comentó que tenía una hija adolescente, Aislinn reaccionó de la mejor manera. “Fue como de ¡Qué emoción!, porque iba a ser como verme a mí misma en esa etapa y yo poder tratar a esa niña como me hubiera gustado que me trataran a esa edad. Porque tuve unas madrastras, que no voy a decir nombres, que me trataron bastante mal, a pesar de que yo era buena onda con ellas”.

“Al haber estado en su lugar, al haber sido tantas veces hijastra, para mí era algo súper natural y normal, yo nunca le vi a ella como un obstáculo, como una amenaza o como una competencia, para nada”, aseguró Aislinn.

¿Y cuál fue la técnica que empleó para llevarse bien con Lorenza? “Me dediqué a ser su amiga a todo lo que da, al grado que Mau se enojaba porque decía: Parece que tengo dos hijas en lugar de una hija y una esposa”, y le decía “parecen niñas las dos, tienes que madurar”.

Aislinn reconoció que quiso hacer con Lorenza todo aquello que “nadie hizo por mí cuando tenía su edad.”, comentó la actriz.