En marzo de 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron a todos al comunicar que habían decidido ponerle punto final a su matrimonio. La pareja aseguró que la incompatibilidad de caracteres fue la principal razón para llegar un acuerdo y acabar con su historia de amor que duró cuatro años.

A pesar de que los actores no han dado a conocer la verdadera razón de su separación, mucho se especuló que fue a que tenían una mala relación, esto después de su participación en el reality show “De viaje con los Derbez”, en donde se vieron algunas peleas de la ex pareja.

A pesar que ya han pasado tres años desde que se grabó esta serie original de Amazon Prime Video, recién se han comenzado a saber algunos secretos detrás de este show y fue precisamente en el podcast “La magia del caos”, que Aislinn habló con su hermano, José Eduardo Derbez, sobre lo que vivieron en la primera temporada de “De viaje con los Derbez”.

¿QUÉ HA DICHO AISLINN DERBEZ SOBRE LAS PELEAS?

Ambos hermanos estaban hablando de las experiencias que le quedaron después de ser parte de este proyecto y el primero en sacar el tema de las peleas fue el hijo de Victoria Ruffo.

“Siempre me dicen: ‘Oye, ¿la temporada de De viaje con los Derbez es actuada?’ y yo le digo: ‘¿No vieron las peleas de Ais y Mau? Ya no están juntos’ ¿Qué tan actuada puede ser?”, mencionó José Eduardo Derbez.

Ante el comentario de su hermano, Aislinn Derbez aclaró que una de esas peleas no fue real y que los miembros de la producción del programa los obligaban a ella y a Mauricio Ochmann a actuar las discusiones.

“Espérate un momento, porque esas peleas sí fueron actuadas que es lo peor de todo. La única pelea que sale en esa serie fue actuada, nos obligaron a pelear”, reveló Aislinn Derbez.

Mauricio Ochmann y Kailani cantaron "Happy Birthday " a la actriz Aislinn Derbez. (Foto: Instagram / @mauochmann / @aislinnderbez).

La hija de Eugenio Derbez declaró que sí hubo una pelea que sucedió entre su ex esposo, sin embargo, la que se ve en cierto punto del reality fue fingida.

“Bueno, la de la montaña no, pero la peleíta que tuvimos en el picnic fue fingida, es lo peor de todo”.

Finalmente, Aislinn Derbez mencionó que algunas personas que producen del programa le pedían que actuara y se enojara más al momento de realizar la discusión.

“Me decían: ‘Enójate más’, pero yo no soy así, por eso yo me rehúse en la segunda temporada a volver a actuar o a volver a fingir nada porque luego me dicen que ando yo de loca y tóxica”, comentó la actriz.