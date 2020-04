Aislinn Derbez fue tendencia en redes sociales tras publicar una fotografía en ropa de baño. Algunos cibernautas quedaron realmente sorprendidos por el cambio físico de la actriz, mientras que otros expresaron su preocupación por el peso de la hija de Eugenio Derbez.

Ante los distintos comentarios sobre su figura, la actriz Aislinn Derbez compartió un extenso post en su cuenta de Instagram para refirse a su transformación física, donde señaló que “aprendió a conocer su cuerpo” con el pasar de los años.

“Anteayer subí una foto en bikini. Algunos comentarios me sorprendieron. El cuerpo siempre es algo que nos importa o preocupa demasiado, sobretodo por el hecho de que difícilmente estamos cómodos o contentos con el cuerpo que tenemos. Para mí los últimos 2 años han sido un viaje de cambios drásticos en ese aspecto. Nunca me había preocupado por tener que hacer dieta o ejercicio, ya que tengo una genética muy privilegiada. Después de parir subí de peso por retención de líquidos y desbalances hormonales. Y tener que lidiar con un cuerpo con el que no me sentía cómoda era algo completamente desconocido para mí”, dijo Aislinn al inicio de su mensaje.

En otro momento, la actriz de “La casa de las flores” precisó que su actual peso también es el resultado de su reciente separación con Mauricio Ochmann, el padre de su única hija.

“En esos momentos no me daba cuenta de lo exigente, impaciente, dura y poco amorosa que estaba siendo con mi cuerpo sin comprender que gracias a ese maravilloso cuerpo tenía a una bebé perfectamente sana en mis brazos. Y me di cuenta de que millones de mujeres pasaban por lo mismo y sentían lo mismo que yo. Gracias a mi terapeuta y a que dejé de preocuparme y juzgarme, mi cuerpo comenzó a bajar de peso. Luego, contrariamente, hace 6 meses con el duelo de la separación, mi cuerpo lo resintió y comenzó a perder peso rápidamente. Vi que preguntan mucho ‘cuál es mi dieta o mi rutina'. Nunca he tenido fijación por lograr cierto tipo de cuerpo. Nunca he sido de dietas ni ejercicio. Comencé a hacer ejercicio por recomendación terapéutica ya que segrega oxitocina en el cerebro”, añadió.

Finalmente, Aislinn Derbez aconsejó a sus fans a conocer y cuidar su cuerpo para que reflejen lo que realmente quieren ser.

“El que opinen cosas buenas o malas sobre mi cuerpo es lo de menos. Pero creo que es importante poder escuchar cómo es que el cuerpo se comunica con nosotros. Para mí aprender a leerlo fue de mis mejores herramientas para comprender qué estaba sucediendo a nivel interno en ciertos momentos (nunca le había puesto atención real a mi cuerpo antes de ese desbalance en mi postparto). Creo que una vez que comenzamos a escuchar a nuestro cuerpo, aprendemos cómo tratarlo. Tristemente estamos acostumbrados a ver el cuerpo como un objeto y no nos detenemos a comprender su lenguaje, sus ritmos y sus necesidades reales. En este momento, después de haber pasado esos procesos y escucharme, es cuando mejor me siento físicamente”, concluyó.

